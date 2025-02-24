Сотрудники акиматов и ДЧС в регионах Казахстана проводят превентивные и инженерные работы для снижения риска подтоплений территорий весной. Начато строительство и укрепление защитных дамб и валов, ремонт и возведение дренажных систем, замена и установка новых водопропускных сооружений под дорогами, обустройство каналов и арыков. В опасных зонах идут работы по дноуглублению и укреплению берегов, очищаются русла рек. Все эти меры направлены на повышение безопасности населения и минимизацию ущерба от возможных паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Спасатели в Астане совместно с акимом района Байконур, заместителем прокурора района, а также со специалистами РГП "Казгидромет" совершили объезд по окрестностям дачных участков у села Коянды Акмолинской области. Также совместно с сотрудниками отделов по ЧС Косшы и Целиноградского района осмотрели приграничные территории столицы. Обследованы канал Нура, система лиманного орошения "Алва". Выезжали также в село Жібек Жолы. Для защиты этого населённого пункта от паводковых вод ведутся работы по строительству заградительной дамбы протяженностью 6,277 километра, высотой от 2 до 5,3 метра и шириной от 12 до 34 метров.

Сотрудниками ДЧС совместно с акимом района "Нура" проведено визуальное обследование снежного полигона и дачных обществ "Газмашаппарат", "Западный", ЖМ "Уркер". Определены места раскопки канала для сброса талых вод со снежного полигона.

В Алматы провели аэровизуальное обследование моренно-ледниковых озер, высокогорных мореных озер, селевых врезов и очагов, лавинно-опасных участков от бассейна реки Улкен Алматы до бассейна реки Турген. Установлено, что все озера находятся в зимнем режиме, стационарные озера на минимальных отметках, нестационарные озера практически пустые.

В Алматинской области проведён осмотр паводкоопасного участка в селе Жармухамбет, осмотрено русло реки, протекающей вдоль ПКСТ "Монтажник", "Кирпичник", "Ивушка", "Кристалл". Для снижения рисков подтопления частных жилых домов и беспрепятственного прохождения талых вод произведена механическая очистка русла реки на протяжении 1,2 километра.

Рабочая группа во главе с госинспектором посетила Жарминский район области Абай. Они осмотрели гидротехнические сооружения Ортабулак и Шар. Аким Жарминского района доложил о проделанной работе по предупреждению подтоплений, о готовности экстренных служб и необходимых ресурсов для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

В Актюбинской области замначальника ДЧС Жанабергенов совместно с акимом осмотрел потенциально опасные участки Мартукского района. Руководил работами по расширению противопаводковых плотин в сёлах Сарыжар, Саржансай, Мартук, берегов реки Нижний Елек в селе Саржансай и каналов талой воды в селе Мартук. Эти работы позволят защитить населенные пункты от наводнений. Подняты плотины, вырыты канавы и отводные каналы, чтобы отводить воду, стекающую в села. Проверено состояние плотин Қазан-1, Қазан-2.

В Жамбылской области представители филиалов РГП "Казгидромет" и ГУ "Казселезащита", Шу-Таласской бассейновой инспекции, филиала РГП "Казводхоз" мониторят расход и уровень воды в реке Талас. В Западно-Казахстанской области противопаводковые работы интенсивно ведут в районе Байтерек. Госинспектор, замакима области и замначальника ДЧС проверили водоводы, водозаборы, паспорта готовности населённых пунктов.