Как в рамках закона "О масс-медиа" будут оценивать СМИ

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков рассказал, как в новом законе "О масс-медиа" будет осуществляться мониторинг СМИ на предмет соблюдения этических требований, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сенатор Закиржан Кузиев во время рассмотрения закона "О масс-медиа" в Сенате поинтересовался, кто и как будет давать оценку СМИ в аспекте ценностей.

"В рамках данного закона вводится понятие мониторинг масс-медиа, что означает проведение анализа на предмет соблюдения законодательства нашей страны, а также на нарушение общечеловеческих, культурных, национальных и семейных ценностей. Кто и как будет давать оценку на определенные ценности, ведь понимание ценности у нас у всех абсолютно разное? Какие у вас предусмотрены механизмы?", - спросил сенатор.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков сообщил, что в действующем законодательстве есть осуществление мониторинга СМИ на предмет соблюдения требований законодательства. В частности, есть четкие нормы и четкий регламент. Если не соблюдаются нормы того или иного закона, принимаются меры по итогам мониторинга.

"В ходе обсуждения законопроекта внедрен новый объект мониторинга – это касательно нравственных, культурных и семейных ценностей. По их нарушению. Мы понимаем, что эти ценности не формализированы в законодательстве и по ним мы сейчас будем разрабатывать нормативно-правовую базу - это наши приказы и постановления, в которых мы определим их. В первую очередь, мы полагаем, что это отрицание каких-то наших традиционных ценностей – отрицание государственности, отрицание ряда наших семейных и иных ценностей", - сказал вице-министр.

Он добавил, что если по итогам мониторинга будет обнаружено нарушение законодательства, будут приняты меры по ограничению или запрещению доступа. При этом по итогам нарушения этических норм, Министерство культуры и информации как уполномоченный орган никаких санкций применять не намерен.