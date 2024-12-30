Как в праздничные дни будет работать Центральная касса в Астане
Об этом сообщили в компании CTS.
Сегодня, 10:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:32Сегодня, 10:32
34Фото: inastana.kz
Стало известно, как в Астане в праздничные дни будет работать Центральная касса, передаёт BaigeNews.kz.
"1-4 января 2025 года Центральная касса не работает. 5 января, в воскресенье полный рабочий день", - говорится в объявлении.
Кроме того, сообщается, что специализированные кассы, расположенные на автовокзале "Сапаржай", 1 января не будут работать. Со 2 января они работают в обычном режиме.
"Просим учитывать эту информацию при планировании визита в кассы", - добавили в компании CTS.
Напомним, ранее стало известно, что новые автобусы вышли на маршруты в Астане.
Самое читаемое
- В 2025 году рынок недвижимости Казахстана ожидают большие изменения
- В 2025 году ветеринары ВКО получат новую технику и прибавку к зарплате
- Крушение самолёта в Актау: погибшую из Костаная похоронят 29 декабря
- Узбекские пилоты сделали два круга над Актау в память жертвах авиакатастрофы
- Авиакатастрофа под Актау: 20-летний выживший пассажир пришёл в себя