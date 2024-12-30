Стало известно, как в Астане в праздничные дни будет работать Центральная касса, передаёт BaigeNews.kz.

"1-4 января 2025 года Центральная касса не работает. 5 января, в воскресенье полный рабочий день", - говорится в объявлении.

Кроме того, сообщается, что специализированные кассы, расположенные на автовокзале "Сапаржай", 1 января не будут работать. Со 2 января они работают в обычном режиме.

"Просим учитывать эту информацию при планировании визита в кассы", - добавили в компании CTS.

Напомним, ранее стало известно, что новые автобусы вышли на маршруты в Астане.