23 марта аким Павлодарской области Асаин Байханов и начальник ДЧС Павлодарской области Рустамбек Амрин совершили аэровизуальный облет Селетинского водохранилища в Акмолинской области и территорий Актогайского района Павлодарской области, чтобы оценить ситуацию с водными ресурсами, передаёт BaigeNews.kz.

Во время облёта они проанализировали объем накопившейся воды в водохранилище, учитывая притоки и сбросы. На данный момент водохранилище заполнено на 87%, что составляет 201 млн куб. м воды. Внимание особенно привлекло село Шолаксор, которое находится в зоне риска подтопления из-за возможного увеличения сбросов с Селетинского водохранилища.

Команда проверила все паводкоопасные участки, оценив готовность к санитарным попускам воды на реке Селета. Кроме того, была проверена готовность сил и средств гражданской защиты, которые в любой момент готовы оперативно реагировать на угрозу.

Паводкоопасный период в регионе находится под круглосуточным контролем, и все необходимые силы и средства мобилизованы для эффективного проведения противопаводковых мероприятий.