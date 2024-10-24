Как в одном из вузов Алматы готовят кадры для первой казахстанской АЭС

По планам первая казахстанская АЭС появится ориентировочно в 2035 году. За эти годы будут проводиться изыскательные работы, готовиться территория будущей станции, будут выбраны компании-поставщики так называемые вендоры. Иными словами предстоит колоссальный объем работы. Однако вопрос того кто будет работать на АЭС уже нужно решать сейчас. Как известно во многих вузах страны давно с успехом готовят инженеров, физиков-ядерщиков, которые могут стать потенциальными кадрами для станции. Но чтобы работать на современных реакторах нужно пройти специальную подготовку как теоритическую, так и практическую причем не только в Казахстане. Смогут ли отечественные вузы за эти десть лет подготовить работников для АЭС мирового уровня, читайте в материале BaigeNews.kz.

В Казахстане десятки университетов ежегодно выпускают сотни специалистов инженерных, промышленных, направлений. Большинство из них работают на энергетических объектах страны, кто-то занимается наукой. Но подготовка кадров для атомной энергетики задача специфическая и несомненно более сложная.

Один из вузов страны, который занимается подготовкой специалистов энергетиков, инженеров, физиков это Казахский национальный университет имени аль-Фараби в Алматы. По словам заведующего кафедры теоретической и ядерной физики вуза, профессора Медеу Абишева сейчас университет готовит специалистов по ядерной физике и ядерной инженерии.

"Это общие специальности, которые можно потом переквалифицировать в узкие направления. По необходимости мы будем открывать дополнительные специальности в зависимости от потребности и от того какая компания будет строить атомную станцию в Казахстане. Нам нужно знать, кто это будет и уже по подготовке и специфике работать с ними. Мы давно готовим кадры, которые могут работать с ядерными реакторами. С этим проблем не будет", - отмечает он.

Фото: Медеу Абишев.

Учебный процесс будущих инженеров-атомщиков в университете организован так чтобы они получали не только теоритические знания, но и имели возможность вести свои практические проекты. Для этого налажено сотрудничество с ведущими научными организациями страны.

"У нас, как известно в стране есть две большие организации это Институт ядерной физики в Алматы и Национальный ядерный центр, расположенный в Курчатове. Обе они имеют нужную инфраструктуру: исследовательские реакторы и установки также соответствующий режим работы, обеспечивающий радиационную безопасность. Предварительно подготовку студенты первого второго курса ведут в рамках университета, а уже специализированные курсы которые требуют работы с оборудованием они проходят в организациях. Так в Институте ядерной физики есть установки как критический стенд, ядерный реактор и студенты с помощью своих руководителей учатся работать с этими установками. У нас есть филиал кафедры ядерной физики в ИЯФ. Специалисты института преподают по совместительству в нашем университете соответствующие дисциплины, а практикоориентированные занятия уже проходят на территории института ядерной физики. В таком же формате работаем и с НЯЦ РК", - рассказывает профессор Абишев.

В основном по этим специальностям идет обучение через государственные гранты. По словам заведующего кафедры скорее всего в будущем затраты на обучение одного студента увеличатся.

"Потому что специфика подготовки ядерных инженеров и работа с реакторами нового типа требует особого подхода. Когда проект реактора АЭС будет готов, по нему будут создавать макеты стендов, виртуальные копии этих стендов", - отмечает ученый Медеу Абишев.

Научная и кадровая база вуза

Учебное заведение глубоко интегрировано с ведущими научно-исследовательскими организациями страны. Это сотрудничество позволяет полноценно готовить специалистов для будущей атомной электростанции.

"Наши сотрудники работают по совместительству в этих институтах и центрах. И соответственно они работают в нашем вузе так же по совместительству. У нас есть четыре лаборатории по этому направлению, есть определенные проекты. Есть соответствующие школы, которые давно готовят ученых и докторантов, там занимаются изучением в области ядерной физики и ядерной инженерии. У нас есть все ресурсы и кадры для подготовки специалистов для АЭС", - рассказывает профессор.

Фото: Медеу Абишев.

Кром того в ближайшие годы в университете могут появиться новые специальности с учетом того что в стране будет строиться АЭС.

"Скорее всего, появятся в течение нескольких лет по мере необходимости подготовки кадров. Например, такая специальность как "Теплоэнергетика ядерных реакторов" также по электронике связанной с работой реакторов. Но узкоспециальное направление отдельно не будем открывать, но нужно будет заключать договоры по практике, стажировкам за рубежом. Вот это будет обеспечиваться", - подчеркнул Медеу Абишев.

Сколько нужно времени, чтобы подготовить инженера для АЭС

Само собой для подготовки одного специалиста способного работать на современных атомных реакторах недостаточно четырёхлетнего обучения в стенах вуза. Подготовка будет продолжаться и после. Далее к процессу активно подключается компания-работодатель, которая заинтересована в квалифицированном работнике.

"На АЭС бывают различного направления работники, это очень много специальностей. Около двухсот человек могут работать в одной смене и все эти кадры должны быть сертифицированными. В зависимости от реактора и вендора, компания должна сама подготовить специалиста к работе. Сперва специалист заканчивает вуз, далее проходит практику, потом проходит сертификацию это дополнительное повышение квалификации. После получает сертификат, подтверждающий, что он умеет работать именно на этом оборудовании. На все это уходит около восьми лет. То есть он учится четыре года, проходит специальные курсы, стажировку", - говорит Абишев.

В работе по подготовке физиков-ядерщиков и других специалистов кафедра сотрудничает с иностранными компаниями и учебными заведениями, которые считаются ведущими в отрасли. По словам заведующего кафедрой это сотрудничество из года в год расширяется.

"Есть Объединенный институт ядерных исследований в России, также главный ядерный университет в РФ МИФИ, сотрудничаем со специалистами из Японии это Агентство по атомной энергии и университетами Осака и Хоккайдо и несколько еще центров. Есть сотрудничество с вузами и центрами Германии, Италии, Польши, США, скоро начнем сотрудничать с Францией. Сейчас намечается сотрудничество в ядерной сфере с Китаем до этого контакты были не такими налаженными теперь будем навёрстывать. Также есть очень хорошие связи с Узбекистаном и Турцией. Намечается сотрудничество с арабскими странами, Египтом и ОАЭ", - перечисляет Медеу Абишев.

По его словам в последнее время казахстанская молодежь стала проявлять интерес к физике и атомной науке в частности. Не исключено что количество желающих поступить на такие специальности будет расти с каждым годом.

"В связи с решением о строительстве АЭС набор, наверное, увеличится, но мы не будем набирать больше чем нам необходимо. Молодежь интересуется ядерной тематикой, интерес растет в связи со строительством атомной станции. На специальность "Ядерная физика" в нашем вузе набор в год варьируется в среднем 15-20 человек. По специальности Ядерная инженерия примерно столько же человек", - рассказывает заведующий кафедрой.

Для обучения студентов-ядерщиков требуются и социальные условия в частности места для проживания вблизи центров и институтов в которых они проходят практику. Однако вопрос с обеспечением общежитий остается открытым.

"Есть проблема общежитий рядом с Институтом ядерной физики, так как ездить из города в поселок Алатау, где он находится, занимает очень много времени. И само собой с увеличением контингента студентов возникает необходимость строительства общежитий и в Институте ядерной физики и в Национальном ядерном центре. Кстати, в советское время в ИЯФ были общежития, но, к сожалению, во время переходного периода они практически все были приватизированы и сейчас ничего уже не осталось. Поэтому нужно будет восстанавливать эту инфраструктуру. В этом направлении главное чтобы студент не отвлекался и уделял все свое время учебе", - отметил профессор.

По словам Медеу Абишева казахстанские специалисты-атомщики могут составить конкуренцию иностранным, для этого у Казахстана есть вся необходимая учебная и практическая база.