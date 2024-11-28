Как в можно ввезти алмазы и ювелирные изделия в Казахстан
В обязательном порядке для этого надо предоставить два документа.
Сегодня, 10:19
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Сегодня, 10:19Сегодня, 10:19
131Фото: pixabay.com
Стало известно, что в Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных изделий и алмазов, передаёт BaigeNews.kz.
При ввозе в РК из стран, не входящих в ЕАЭС, драгоценных камней, ювелирных и других изделий на возмездной основе уполномоченной организацией проводится экспертиза.
Далее необходимо пройти процедуру госконтроля. Нужно представить следующие документы:
- электронную копию внешнеторгового договора, приложения или дополнения к нему;
- электронную копию экспертного заключения уполномоченной организации.
Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в течение одного рабочего дня с момента получения документов.
После чего нужно совершить таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и таможенной очисткой.
Ранее сообщалось, что прокуроры в Алматы изъяли ювелирку на 60 млн тенге.