Как в можно ввезти алмазы и ювелирные изделия в Казахстан

Стало известно, что в Казахстане утвердили правила ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных изделий и алмазов, передаёт BaigeNews.kz.

При ввозе в РК из стран, не входящих в ЕАЭС, драгоценных камней, ювелирных и других изделий на возмездной основе уполномоченной организацией проводится экспертиза.

Далее необходимо пройти процедуру госконтроля. Нужно представить следующие документы:

электронную копию внешнеторгового договора, приложения или дополнения к нему;

электронную копию экспертного заключения уполномоченной организации.

Акт государственного контроля оформляется и выдается заявителю в течение одного рабочего дня с момента получения документов.

После чего нужно совершить таможенные операции, связанные с таможенным декларированием и таможенной очисткой.

Ранее сообщалось, что прокуроры в Алматы изъяли ювелирку на 60 млн тенге.