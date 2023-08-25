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Как в Минэкологии решают дефицит поливной воды на юге Казахстана

Сегодня, 13:51
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BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 13:51
Сегодня, 13:51
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Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В Министерстве экологии РК рассказали о напряжённой водохозяйственной обстановке в южных регионах Казахстана и принимаемых мерах по смягчению последствий маловодья на брифинге в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

По данным министерства, на сегодняшний день в Алматинской области и области Жетысу водохозяйственная обстановка относительно спокойная. Все водохранилища работают в соответствии с утверждённым графиком на вегетационный период.

Напряжённая водохозяйственная обстановка остаётся в Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областях.

"На данный момент согласованный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ в полной мере не выполняется, в связи с чем Министерством ведётся работа с контр-партнерами по обеспечению приточности согласно утвержденного графика. По Туркестанской области с апреля наблюдаем низкий приток воды в Шардаринское водохранилище. С начала вегетации в Шардаринское водохранилище фактически поступило 1,842 млрд.м3 (52 процента) воды при прогнозном 3,552 млрд.м3 воды", - сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по водным ресурсам Сеилбек Нурымбетов. 

В связи с этим, министерства экологии Казахстана и Узбекстана провели встречу, по итогам которой узбекская сторона начала осуществлять сброс с Чарвакского водохранилища до 20 м3/с и сброс с головного сооружения канала "Достык" в русло реки Сырдарья расходом 50 м3/с.

Также, для снижения дефицита воды в Жетысуйском и Махтааральском районах Туркестанской области подключены насосы машинного канала и 27 единиц скважин вертикального дренажа двойного действия.

Спикер отметил, что в Кызылординской области наблюдается напряженная ситуация с водоснабжением для орошения, особенно для рисовых посевов.

"На сегодняшний день в целях обеспечения поливной водой посевных площадей Кызылординской области ведутся следующие работы: 107,2 тысяч гектаров посевных площадей (79 процентов от общей площади посева), подвешенных к 5 магистральным каналам на территории области (Новошиелинский, Кызылординский Левобережный, Айтекский, Казалинский Левобережный и Правобережный магистральные каналы) поливаются поочередно. Кызылординским филиалом РГП "Казводхоз" установлены 40 насосов для повторного водопользования коллекторно-дренажных вод, фермерами и сельхозпроизводителями – 66 насосов разной категории (всего - 106)", - рассказал Сеилбек Нурымбетов. 

По Жамбылской области на сегодняшний день наблюдается напряженная ситуации из-за малой подпитки водохранилищ на территории Кыргызстана. Графики режима водоснабжения между Казахстаном и Кыргызстаном были согласованы для управления этой ситуацией.

"По реке Талас с 7 августа подача воды из Кировского водохранилища для Казахстана прекращена. Так как казахстанская сторона свою долю полностью забрала. В этой связи в целях увеличения поступления воды в русло реки Талас РГП "Казводхоз" провела очистку коллекторно-дренажных сетей на территории Кыргызстана непосредственно вдоль государственной границы, которая позволила увеличить поступление воды в реку Талас, что в свою очередь позволяет методом водооборота минимизировать потери урожая", - пояснил спикер. 

Он также добавил, что, в целом из-за недостаточного объема воды поступающей с Кыргызстана по Жамбылской области под угрозой остаются посевные площади Жамбылского, Байзакского, Таласского и Кордайского районов.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области из-за малого поступления воды со стороны Кыргызской Республики пострадал урожай площадью 7,8 тысяч гектаров. После чего в шести районах области объявили режим чрезвычайной ситуации. 

 

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