Как в казахстанской медицине намерены использовать искусственный интеллект

В Казахстане обсуждают внедрение инновационных проектов Medtech с применением искусственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Совещание прошло под председательством главы Минздрава Ажар Гиният. В обсуждении приняли участие вице-министр здравоохранения Бейбут Есенбаева, первого вице-министра Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК (МЦРИАП) Каната Тулеушина, представителей АО "НАРИ "QazInnovations", подведомственных организаций Министерства, а также представителей бизнеса состоялась встреча п вопросом внедрения инновационных проектов Medtech с применением искусственного интеллекта.

Фото: Минздрав РК

Спецалисты МЦРИАП проанализовали развитие MedTech в мире и Казахстане, провели интервью и опросы среди участников медицинского сообщества, узнав мнения экспертов медучреждений, представителей бизнеса и науки.

По результатам форсайтного исследования сформирован перечень перспективных ниш направления MedTech.В представленной МЦРИАП приоритетам рынка MedTech показаны готовые к внедрению технологии с применением искусственного интеллекта в медицине.

Представители бизнеса поделились проблемами, с которыми им пришлось столкнуться при внедрении инновационных проектов Medtech.

"В фокусе внимания находились ряд инновационных разработок в сфере медицины: система поддержки клинических решений в диагностике онкологических заболеваний, в частности рака молочной железы и рака легкого с использованием искусственного интеллекта; программное обеспечение "Cerebra" для выявления ранних признаков инсульта на основе искусственного интеллекта и машинного обучения", — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Ажар Гиният высоко оценила проведенную работу и отобранные проекты, она дала конкретные поручения по оказанию содействия в решении устранения барьеров по каждому проекту и скорейшего полномасштабного использования в практическом здравоохранении.

Напомним, ранее в Правительстве обсудили разработку новых цифровых сервисов для граждан и бизнеса с элементами ИИ.