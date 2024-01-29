Как в Казахстане защищают права инвесторов, рассказал Генпрокурор

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева органы прокуратуры решают задачи, связанные с сопровождением значимых инвестиционных проектов, защитой инвесторов и их инвестиций. О том, какая работа проводится в этом направлении, рассказал в интервью газете "Казахстанская правда" Генеральный прокурор РК Берик Асылов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"На Генеральную прокуратуру Президент возложил ключевую роль, которая открывает новую главу в истории высшего надзорного органа, – это сопровождение инвестиционных проектов и защита инвестиций. Дело не просто в расширении обязанностей, но и в какой-то степени в трансформации органов прокуратуры на современном этапе. Поставленная перед нами задача предельно ясна: сделать процесс ведения бизнеса и инвестирования в стране максимально прямолинейным и прозрачным. Проблемы инвесторов мы должны решать напрямую, устраняя бюрократические проволочки и препятствия", - сказал Берик Асылов.

Для этого, по его словам ведомство в первую очередь наладило сотрудничество с Министерством иностранных дел. В его структуру входит профильный Комитет по инвестициям, с которым так называемые "инвестиционные" прокуроры работают в тесной координации.

Установлено партнерство с нацкомпанией Kazakh Invest, специализирующейся на привлечении инвестиций и обеспечении комплексного сопровождения инвестпроектов. В регионах по принципу "одного окна" заработали фронт-офисы, в каждой прокуратуре созданы call-центры.

"Суть заключается в правовой поддержке и защите интересов инвесторов на всех этапах реализации проекта. А этапов, как вы знаете, много. Например, для начала строи­тельства объектов требуется более 60 разрешений от разных инстанций, включая госэкспертизу, архитектурный и экологический контроль и другие структуры. Возникают также вопросы подключения к инженерным сетям. Весь процесс может занимать до полутора лет, и даже после всего этого инвестора может настигнуть неудача. Один госорган может отказать в доступе к инфраструктуре, другой – приостановить работы, а третий – инициировать процеду­ру изъятия земли и так далее", - отметил Генпрокурор.

Но теперь в рамках новой функ­ции прокуроры активно вмешиваются, оперативно давая правовую оценку действиям должностных лиц.

"Сейчас под нашим сопровож­дением находятся проекты на общую сумму свыше 7,5 миллиарда долларов США. Это 1 011 проектов Общенационального пула из 32 стран мира и более 40 крупных отечественных инвесторов.

Все инвестпроекты изучены, дана всесторонняя юридическая оценка, обеспечена защита 94 инвесторов, общая стоимость их вложений в экономику страны составляет 1,4 триллиона тенге", - добавил он.