Как в Казахстане защищают права детей. Большое интервью с Динарой Закиевой

Всемирный день ребенка празднуют 20 ноября. Он утвержден Генассамблей Организации Объединенных Наций в 1954 году. Какие меры по защите прав детей принимают в Казахстане? Какие проекты и законы вводят? И какие инициативы будут вводить? Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказала уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева.

"Работа уполномоченного связана с большой нагрузкой"

- Динара Болатовна, расскажите о нововведениях по улучшению благополучия детей в Казахстане? Какие меры приняты в прошлом и этом году?

- В Казахстане защите прав детей уделяется особое внимание. В рамках инициатив Главы государства приняты важные реформы и законы.

В 2023 году стартовала программа "Нацфонд – детям", по которой 50 процентов инвестиционного дохода Нацфонда распределяется между детьми до 18 лет. Средства будут переведены на детские счета, а по достижении совершеннолетия их можно будет использовать на образование или жилье.

Также принят закон о правах женщин и безопасности детей, включающий 49 поправок, касающихся профилактики насилия и создания инфраструктуры помощи. Укреплен институт Уполномоченного по правам ребенка, назначены региональные уполномоченные.

Введена норма по количеству сотрудников органов опеки: один работник на 5 000 детей. Например, в Шымкенте число сотрудников повысится с пяти до 90, что улучшит защиту прав детей и профилактику.

В школах внедрены уроки безопасности и антибуллинговая программа KIVA. Открыт государственный "Контакт-центр 111".

В сотрудничестве с фондом "Қазақстан халқына" и ФНБ "Самрук-Казына" созданы 37 реабилитационных центров и семь центров для детей с аутизмом. Реализуется проект "Комфортные школы", в рамках которого откроют 382 новые школы и 50 детских оздоровительных центров.

Принятый Социальный кодекс увеличивает срок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет. Эти меры направлены на создание безопасного и благополучного будущего для детей Казахстана.

- В Казахстане появились детские региональные омбудсмены. Какие у них функции? Какую работу они сейчас проводят, и как вы оцениваете эффективность их деятельности?

В законе об обеспечении прав женщин и безопасности детей впервые законодательно утвержден институт региональных уполномоченных. Согласно нему, региональный уполномоченный назначается акиматами регионов и является представителем Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан. Порядок деятельности регионального уполномоченного утверждается Комитетом по охране прав детей министерства просвещения. Законом предусмотрены основные функции, право посещать учреждения и запрашивать необходимые для защиты детей сведения.

Ранее региональные уполномоченные осуществляли деятельность в качестве советников акимов, а с Комитетом по охране прав детей работали на основании меморандума, заключенного с лицом, которого назначает акимат.

Работа уполномоченного связана с большой нагрузкой, которая осуществляется на общественных началах, туда приходят люди, болеющие душой и сердцем за детей. Важен и опыт работы в сфере детства, в неправительственных организациях или общественная деятельность, важна активность и большое желание внести изменения и работать 24/7, помогая детям.

"Важное значение имеет участие родителей"

- В этом году в казахстанских школах введены уроки безопасности. Какой у них регламент? Как их проводят?

- Внедрены 10-минутные уроки "Личная безопасность", которые теперь проводятся во всех образовательных учреждениях страны. Разработка программы велась совместно с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК и институтом Оркен. Уроки охватывают основные знания об угрозах и мерах защиты на улице, дома, в школе и в социальных сетях.

С восьмого класса программа включает информацию об ответственности за правонарушения и преступления, а также обязательное повторение номеров экстренных служб и контакт-центра 111. За год будет рассмотрено более 25 тем, каждая из которых будет дважды повторяться. Уроки касаются актуальных вопросов, связанных с правонарушениями против детей и их вовлечением в незаконные действия. Основная цель — повысить правовую грамотность и сформировать устойчивые навыки личной безопасности.

Министерство просвещения разработало методические рекомендации для педагогов, которые используют интерактивные методы, такие как ролевые игры и обсуждения, чтобы сделать уроки более интересными и полезными для детей. Важное значение имеет и участие родителей, поэтому их призывают обсуждать с детьми пройденные темы и акцентировать внимание на правилах безопасности в различных ситуациях.

Очень важна роль родителей в этом процессе, поэтому мы призываем родителей обсуждать с детьми темы, которые прошли на уроках безопасности, задавать вопросы, акцентируя внимание на правилах обеспечения личной безопасности дома, на улице, в социальных сетях.

- В этом году в Казахстане особенно остро обсуждалась тема бытового насилия. Состояние детей напрямую зависит от того, в какой семье они растут. Какие меры предприняты в этом направлении?

- В соответствии с поручением президента принят закон, направленный на обеспечение прав женщин и безопасность детей. Он включает ключевые нормы, создающие механизмы предотвращения насилия и формирующие культуру нулевой терпимости к насилию.

Например, в части профилактики предусмотрены мобильные группы для раннего выявления случаев насилия и трудных жизненных ситуаций. Также будут созданы Центры поддержки семьи для помощи женщинам и детям, а также Центры психологической поддержки, которые займутся предотвращением суицида, насилия и буллинга в учебных заведениях. Одна из важных мер — психологическая работа с агрессорами и выселение их из жилья.

Во-вторых, закон закрепляет функционирование государственного контакт-центра 111, который помогает в выявлении случаев насилия и нарушения прав.

Кроме того, в рамках ужесточения наказания мы не только увеличили сроки, но и внесли новые статьи. Теперь предусмотрено пожизненное заключение за педофилию и уголовная ответственность за легкий вред здоровью и сексуальное преследование детей. Также введена ответственность за буллинг, а статья "Истязание" была полностью пересмотрена.

Всего в законе 70 норм, из которых 49 поправок, предложенных Уполномоченным по правам ребенка, касаются безопасности детей и профилактики насилия. Этот закон стал важной победой для женщин и детей Казахстана и является результатом решительной позиции президента.

- Какие меры предприняты для создания условий в школах для детей с особыми потребностями?

- В стране более 188 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Важным этапом в развитии доступного образования стал закон, принятый в июне 2021 года, по вопросам инклюзивного образования. Согласно нему, все новые школы и детские сады должны быть адаптированы для детей с ООП.

Также с сентября этого года в организациях образования реализуется трёхуровневая модель психолого-педагогического сопровождения. Но пока остается нерешенной проблема нехватки кадров, педагогов-ассистентов.

Важна также роль кабинетов поддержки инклюзии (КПИ), у нас в стране их более 500. Но этого не достаточно. По сути такой кабинет должен быть в каждой школе. Самое главное в этих кабинетах - не только условия, но и прежде всего обученные специалисты. Мы работаем над решением этой проблемы, привлекая спонсоров для открытия КПИ, особенно в селах. В прошлом месяце при поддержке акимата, "Самрук-Казына" и фонда "БАК" в Целиноградском районе Акмолинской области открыли 4 КПИ в селах.

"Ребенок может решиться на самоубийство, когда сталкивается со стрессом вне дома"

- В последнее время участились случаи самоубийств школьников в стране. Как бы Вы объяснили причины этого? Какие меры профилактики вводятся? И как Вы считаете, какую работу нужно проводить с детьми, чтобы это предотвращать?

- В Казахстане каждый день один или два ребёнка пытаются или совершают суицид. Основные причины детских суицидов — одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Анализируя произошедшие события, можно отметить, что в большинстве случаев ребенок может решиться на такой шаг, когда он сталкивается со стрессом вне дома или подвергается внешним влияниям в условиях, где отсутствует близкая связь и доверительные отношения с родителями.

Во-вторых, это нередко является формой протеста, сопротивления и попыткой уйти от реальности. Учитывая возраст совершения суицида, мы видим, что это обычно сложный для любого ребёнка подростковый период, изменения в гормональном фоне, острое реагирование на происходящее вокруг. Поэтому важно выстраивать теплые, близкие отношения с ребенком, оказывать поддержку и больше разговаривать с ним.

В качестве одной из мер профилактики была открыта линия 111, введены уроки безопасности в школах и программа KiVa против буллинга.

Также одним из ключевых направлений для своевременного выявления суицидальных настроений, буллинга и насилия является работа психологов в школах. Для того чтобы ввести единый подход к выявлению, обучать, координировать работу психологических служб в школах в каждой области в соответствии с новым законом открыты Центры психологической поддержки. На практике школьные психологи часто не выявляют детей с плохим психоэмоциональным состоянием или, выявив их, не знают, как работать с ними, либо игнорируют эту информацию. Поэтому центры берут на себя задачу сотрудничества со школьными психологами, их обучения и методической поддержки, а также координации работы по выявлению таких детей и оказанию им комплексной помощи. Кроме того, с января во всех школах будет введена новая норма — один психолог на 500 детей (сейчас — один психолог на 1 500 детей).

Кроме того, МКИ РК ведется постоянный мониторинг информационного пространства для выявления опасного контента, игр для детей, после чего направляются уведомления онлайн платформам для удаления, блокировки данного контента.

"Опека — это кровеносная система защиты прав детей"

- В прошлом году было несколько скандалов, связанных с детскими летними лагерями. Какие изменения внесены в организацию детского летнего отдыха после этих случаев?

- Да, в прошлом году прокуратура провела проверки всех лагерей. По их итогам, только 13 лагерей из 174 проверенных работали без нарушений. Это произошло потому, что отсутствовали единые стандарты, требования и законодательная регуляция работы детских организаций. В начале этого лета мы с региональными уполномоченными также выезжали для проверки готовности лагерей и условий размещения детей. Замечания были отработаны совместно с акиматами.

В принятом законе об обеспечении прав женщин и безопасности детей мы предусмотрели норму по лицензированию лагерей и МСУ. Разработаны соответствующие НПА, таким образом, в этой сфере появится стандарт требований к условиям, вожатым, воспитателям и т.д.

Также мы с МП и акиматами подписали планы ремонтов лагерей, согласно которым ремонт проведут в 82 лагерях.

- Какие нововведения вы как омбудсмен хотите внедрить в стране для того, чтобы улучшить благосостояние, безопасность детей?

- Одной из важных задач для укрепления системы защиты прав детей, обеспечения их безопасности, над которой мы работали и боролись за нее практически год, является принятие поправки о законодательном закреплении норматива количества органов опеки в соотношении не менее один сотрудник на пять тысяч детей.

Поправка дает возможность увеличить количество сотрудников органов опеки.

В соответствии с поручением президента поправка внесена в законопроект и направлена на заключение в правительство. Получить согласование правительства по поправке было крайне сложной задачей, поскольку нам важно закрепить сам норматив именно в законе.

В рамках заключения правительства в течение восьми месяцев мы прорабатывали с акиматами финансирование, с госорганами подходы к реализации. Поправка несколько раз возвращалась на доработку.

В итоге, после долгих споров, рассмотрения разных вариантов и доработок с учётом всех замечаний, позиция была поддержана правительством в предлагаемой нами редакции с указанием норматива.

Сегодня мажилис поддержал поправку. В ближайшее время предстоит рассмотрение, голосование в сенате, уверена она будет принята.

Хочу также отметить, что с поддержкой акиматов проработан и вопрос увеличения заработной платы сотрудников опеки на 50 процентов. Также предусмотрено обучение.

Почему это важно? Одной из причин страшных преступлений, связанных с истязанием, убийством детей, насилием над ними, их гибелью является несвоевременная реакция и отсутствие внимания, должного уровня работы со стороны уполномоченных органов, а именно опеки и попечительства.

Опека — это кровеносная система защиты прав детей. Сотрудник опеки исполняет более 34 функций.

Однако когда на район, где 70 сел и 58 тысяч детей, или город, где полмиллиона детей, работает всего один-семь сотрудников, они не могут качественно реализовать функции, физически доехать до ребёнка, тем более, если он и его семья находятся в отдаленном селе.

Проблема нехватки сотрудников органов опеки постоянно поднималась, но на местах в регионах не решалась. Принятие этой поправки должно системно решить проблему.