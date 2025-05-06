На базе Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова в Алматы впервые в Казахстане провели тройную перекрёстную трансплантацию почки. Хирурги подарили шанс на полноценную жизнь трём пациентам, которые до этого годами были прикованы к аппаратам гемодиализа. Об уникальной операции в интервью BaigeNews.kz рассказал руководитель отделения трансплантации почек, урологии и нефрологии Национального научного центра хирургии А.Н. Сызганова Ислам Мададов.

Сложнейшая операция длилась десять часов. В ней одновременно участвовали три пары доноров и реципиентов. Это родные люди, которые не могли помочь друг другу напрямую: группы крови и иммунологическая несовместимость делали пересадку невозможной. Но когда система работает, как пазл, происходит чудо. Доноры одной пары подошли реципиентам из другой. Так и состоялся обмен, тройной, перекрёстный.

Процедура перекрёстной трансплантации не новая в мировой практике. Её активно применяют в США, Турции и других странах с развитой трансплантологией. В Казахстане такую программу начали внедрять лишь в прошлом году. Тогда операция прошла между двумя парами. В 2025-м масштаб увеличился: сразу шесть человек, шесть судеб, и одна команда хирургов, которые шаг за шагом меняют представление о возможностях казахстанской медицины.

"Все операции провели в один день. Это огромная нагрузка: три донора, три реципиента, и всё должно было пройти без осложнений. Мы знали: если кто-то откажется в последний момент, цепочка разрушится. Поэтому, помимо медицинской подготовки, важна была психологическая устойчивость всех участников", – рассказывает Ислам Мададов.

Пациенты отнеслись к операции с пониманием. Настоящим чудом операция стала для женщины, которая провела на диализе девять лет. Всё это время она ждала, пока появится шанс. Её муж хоть и не подошёл ей по крови, оказался совместим с другим реципиентом.

"Это, конечно, большая победа. Для нас, как для врачей, это результат колоссальной подготовки, и, честно, большое эмоциональное удовлетворение. Ведь для этих людей всё изменилось: они больше не зависят от аппаратов, они могут планировать жизнь, возвращаться к работе, к семье, к будущему", – сказал хирург.

Операция стала возможной благодаря команде из более чем десяти специалистов: хирурги, анестезиологи, врачи интенсивной терапии. Работали попеременно, из-за нехватки персонала невозможно было провести три операции параллельно. Руководил всем профессор Болатбек Баймаханов – директор Центра, главный трансплантолог страны, известный хирург. Именно его и всю команду лично поздравил Президент Казахстана. И это знаковый момент. Потому что трансплантология в Казахстане давно нуждается во внимании на самом высоком уровне.

Сейчас в Центре планируют следующие перекрёстные операции. В мае уже ожидают ещё две пары. Но для устойчивого развития этого направления необходима единая база данных доноров и реципиентов. Такая база сейчас формируется в Астане, и когда она заработает в полную силу, перекрёстные трансплантации можно будет проводить регулярно, не раз в год, а ежемесячно, а то и чаще.

"Мы можем делать две-три трансплантации в день. Но всё упирается в количество подходящих пар. Чтобы пациенты не ждали по девять лет, как сейчас, нам нужно больше данных, больше сотрудничества между центрами и, конечно, кадров", – делится Мададов.

По словам хирурга, по всей стране – считанные специалисты, которые глубоко погружены в тему трансплантации. Ещё одно слабое звено – отсутствие развитого посмертного донорства. Пока подавляющее большинство пересадок проводят от живых родственников.

"Посмертное донорство должно стать нормой. Потому что это спасённые жизни. Это вклад в экономику страны. Пациент, которому пересадили почку, больше не тратит деньги государства на диализ, возвращается к работе. Это и демография: женщины могут рожать, мужчины – становиться отцами", – приводит аргументы в пользу развития трансплантации Ислама Мададов.

Но пока о трансплантации думают только те, кто оказался по ту сторону болезни. Те, кто часами сидит на диализе, теряя здоровье, силы и веру. Поэтому Мададов считает: говорить нужно больше. Показывать ещё больше. Чтобы общество не боялось, а поддерживало. Чтобы донорство стало актом сознательного выбора, а не отчаянной надежды.

У Ислама Мададова есть мечта: чтобы каждый, кто нуждается, мог получить помощь. Чтобы трансплант-центры появились в каждом регионе, и никто не преодолевал тысячи километров ради шанса на жизнь.