В Послании народу Казахстана от 2 сентября 2024 года Глава государства отметил: "Правительством осуществляется интернационализация высшего образования – в страну привлечены 23 известных зарубежных вуза. Надо оказать всяческое содействие их деятельности, в том числе путем поэтапного расширения госзаказа на подготовку специалистов", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Заключены партнерские соглашения с 34 зарубежными вузами. На сегодняшний день в стране функционируют 23 партнерских вузов Великобритании, Италии, Китая, России, США, Франции и Южной Кореи.

В 2025 году предстоит реализовать еще 11 соглашений.

"На обучение в зарубежных партнерских вузах государством выделено 2 090 грантов для казахстанских студентов. На сегодняшний день тысячи студентов получают образование по 34-м специальностям, в их числе такие ключевые направления, как педагогическое, инженерно-техническое, искусственного интеллекта. На эти цели выделяются государственные образовательные гранты (совместные образовательные программы и программы двойного диплома) и средства инвесторов при поддержке государства в предоставлении условий для них. Подбор зарубежных вузов-партнеров основывается на кадровой потребности в отдельных отраслях и запросах регионов. Сотрудничество с ведущими зарубежными вузами ориентировано на подготовку специалистов по особо востребованным и дефицитным специальностям, как атомная отрасль, разработка "зеленого" водорода, обеспечение водной безопасности, не имеющих аналогов в Казахстане", - говорится в сообщении.

В рамках исполнения поручения Главы государства открыт филиал британского университета University Heriot Watt на базе Актюбинского регионального университета им. К.Жубанова по программам нефтяная инженерия, электроэнергетика, компьютерная инженерия.

Открыт филиал Российский химико-технологический университета им. Д.И.Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М.Дулати для подготовки кадров в области химии и химических технологии. Действует филиал Университета Гази (Турция) на базе Южно-Казахстанского педагогического университета по подготовке педагогических кадров.

Филиал Пекинского университета языков и культуры (КНР) работает на базе Международного Университета Астана.

Филиал Университета Квинс (Ирландия) на базе Университета Нархоз.

"В рамках стратегии интернационализации высшего образования до 2025 года запущена стипендиальная программа для иностранных граждан, в том числе для лиц казахской диаспоры, не являющихся гражданами Республики Казахстан. В 2024-2025 учебном году по стипендиальной программе для иностранных граждан в 37 вузах Казахстана принято 550 обучающихся (бакалавриат - 490, магистратура - 50, докторантура - 10). Стипендиальная программа включает бесплатное образование и ежемесячную стипендию", - отмечено в сообщении.

Развитие образовательного туризма в Казахстане

На протяжении 30-ти лет функционирует международная стипендия "Болашак". По поручению Главы государства международная стипендия "Болашак" переориентирована в сторону технических, инженерных, медицинских и педагогических направлений.

За годы своего существования стипендия позволила более 12 727 казахстанцам получить образование в ведущих вузах мира, из них 55% обучались по гуманитарным направлениям, 36% – по инженерно-техническим, 7% – медицинским, 2% – культуры и искусства.

Выпускники обучались и проходили стажировку в более 400 ведущих зарубежных вузах более чем в 30 странах мира. За 2024 год выпускники программы провели 213 тысяч медицинских операций, обучили 145 тысяч учащихся и студентов, опубликовали более тысячи научных работ. В 2024 году доля иностранных студентов в контингенте вузов составила 15%, реализовано 245 программ двойного диплома с 97 университетами из 23 стран мира. Количество иностранных студентов составило 31 400 человека из 93 стран, что на 4 600 человека больше, чем в 2023 году 26 800 студентов из 82 стран.

К преподавательской деятельности в вузы Казахстана привлечено более 1600 зарубежных экспертов.

В результате образовательных программ 2024 году в международный рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2024 вошли 21 казахстанских вузов.

"Необходимо существенно обновить содержание и методы преподавания вузовских дисциплин. Будущие учителя, врачи, агрономы, юристы, отраслевые специалисты в обязательном порядке должны обладать базовыми знаниями в области искусственного интеллекта", – Касым-Жомарт Токаев.

В реализацию поручения Главы государства научные организации и вузы страны обеспечены бесплатным доступом к международным базам данных.

Совместно с компанией Google запущены курсы Искусственному интеллекту для 5000 студентов из 15 вузов страны.

В рамках проекта онлайн образовательная платформы Coursera казахстанским студентам выделено 40 тысяч лицензий и выдано 153 тысяч сертификатов из 93 вузов.

Достигнуты договоренности с ведущими вузами Кореи и Китая по трансферу знаний и совместной подготовке специалистов.

По поручению Главы государства функционируют школы искусственного интеллекта на базе трех казахстанских вузов:

В Кызылординском университете им. Коркыт-ата открыта школа искусственного интеллекта Сеульского национального университета науки и технологий.

В Казахском национальном исследовательском техническом университете имени К.И. Сатпаева создан филиал City University of Hong Kong.

В Восточно-Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева на базе Мастерской Лу Бань открыт Международный исследовательский центр по ИИ и центр Умных технологий управления транспортом.

В отечественных вузах внедрены соответствующие курсы от международных технологических гигантов Google, NVIDIA, Huawei, Coursera и др.

Подписаны Меморандумы с Coursera, Google, Nvidia, "Huawei Technologies Kazakhstan" LLP, 01 Edu System, Binance Kazakhstan.

На базе технопарка AstanaHub запущены полномасштабные курсы для обучения преподавателей вузов по направлениям ИИ, охватывающие в программе 700 преподавателей из 47 вузов Казахстана.

В сфере искусственного интеллекта (ИИ) принят Межвузовский стандарт ИИ, 20 вузами разработаны 20 новых образовательных программ по ИИ. Завершено обучение языковой модели KazLLM на основе 148 миллиардов токенов на казахском, английском, русском языках. Модель разработана с участием команды Nazarbayev University, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова и др. К разработке привлечены 117 экспертов, включая более 40 кандидатов наук, PhD и магистров исследовательских институтов и вузов.

Министерством представлено Главе государства пилотная программа по ИИ AI-Sana, направленная на всестороннее развитие навыков в области ИИ среди студентов всех уровней по приоритетным специальностям, охватывающего 100 тысяч студентов, которые будут обучаться искусственному интеллекту, программированию и стартап акселерации.

Напомним, искусственный интеллект способен кардинально изменить экономику.