Вот уже несколько лет в Казахстане можно наблюдать новую волну развития сферы IT и в частности искусственного интеллекта. ИИ используют не только сами казахстанцы в качестве развлечений, но и крупные компании для улучшения своего бизнеса, а также госструктуры. В стране уже появились стартап-проекты, которые пересматривают отношение к технологиям Ai и создают свои весьма полезные продукты. Подробнее как развивается ИИ-сфера в стране, читайте в обзоре BaigeNews.kz.

В 2024 году по госпрограмме "Цифровой Казахстан" было выделено 120 млрд тенге (это около 280 млн долларов) на развитие стартап-экосистемы. Эти деньги помогли создать в стране восемь новых акселераторов и три венчурных фонда.

Осенью этого года планируется открытие Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai в Астане. Центр должен объединить ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки ИИ-решений. В планах в центре будут заниматься экспортом отечественных ИИ-идей и продуктов на сумму до пяти миллиардов долларов к 2029 году.

Образовательные программы

Для подготовки квалифицированных специалистов в сфере ИИ в 2024 году была запущена программа AI-SANA, рассчитанная на 100 тысяч участников. Она направлена на развитие ИИ-компетенций среди студентов и поддержку DeepTech-стартапов. Программа разработана при участии международных экспертов, включая Пола Кима, главного технологического директора Стэнфордской высшей школы образования.

Кроме того, в 2024 году в Казахстане совместно с французским педагогом Николя Садираком была открыта школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Образовательный процесс основан на инновационных методах, включая геймификацию и систему peer-to-peer, что исключает необходимость преподавателей.

Развитие стартап-экосистемы

В 2024 году стартап-экосистема Казахстана пережила значительный рост. По данным Ассоциации финтех и инновационных технологий Казахстана, за первые шесть месяцев 2024 года в стране было зарегистрировано 357 новых стартапов, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В декабре 2024 года состоялся финал Industrial AI Accelerator – программы для промышленных стартапов, направленной на внедрение ИИ-решений в крупнейших компаниях-недропользователях Казахстана. В рамках программы было инициировано 19 пилотных проектов, часть из которых уже запущена. Среди них такие стартапы, как:

RedFlags: платформа на базе ИИ для анализа закупок, направленная на выявление аффилированных участников и снижение связанных рисков.

Sherlock: инструмент для автоматической проверки нормативных документов, выявляющий несоответствия и предлагающий рекомендации для их устранения.

AICA: система, анализирующая и транскрибирующая речевые данные на казахском языке для ускорения обработки информации.

Эти проекты демонстрируют потенциал ИИ в оптимизации бизнес-процессов и повышении эффективности различных отраслей.

В 2025 году в Казахстане планируется принятие закона "Об искусственном интеллекте", направленного на установление правового регулирования в сфере ИИ, включая взаимодействие между государственными органами, физическими и юридическими лицами. Основная цель законопроекта – эффективное и безопасное использование ИИ, в том числе в образовательной сфере.

Внедрение цифровых технологий, включая ИИ, позволит обеспечивать ежегодный рост ВВП на 2-3%, что подчеркивает критическую роль ИИ в экономическом развитии страны. Премьер-министр страны Олжас Бектенов отметил необходимость объединения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере ИИ на базе центра Alem.ai.