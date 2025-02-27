В Казахстане проживает порядка 35 тысяч поляков. Союз поляков Казахстана с 1994 года занимается продвижением польской культуры, изучением родного языка и укреплением национального единства в рамках Ассамблеи народа Казахстана. В преддверии Дня Благодарности и 30-летия Ассамблеи народа Казахстана руководитель Союза Виталий Хмелевский рассказал корреспонденту BaigeNews.kz, как польскому этносу удается сохранять свой язык, историю и традиции в Казахстане.

Под эгидой Союза поляков Казахстана работают три крупнейшие организации: Северо-Казахстанский областной польский центр культуры "Коперник", Объединение поляков Акмолинской области и Карагандинское областное польское общество "Полония". В этих регионах проживает порядка 83% всех этнических поляков страны.

По словам Виталия Хмелевского, культурная жизнь организации насыщенна и разнообразна. Одним из ключевых мероприятий является кинофестиваль "Висла", представляющий современные польские фильмы в разных городах Казахстана. В Караганде ежегодно проводится конкурс чтецов имени Адама Мицкевича – "Кресль", а в Кокшетау – фестиваль "Поющая Полония", на который съезжаются творческие коллективы со всей республики.

"Недавно была организована выставка, посвящённая выдающимся польским деятелям, внесшим вклад в культуру Казахстана, среди которых композитор и этнограф Иван Коцк, основавший первый казахский многоголосый хор и записавший нотные партитуры казахского музыкального наследия", - рассказывает о проводимой работе глава Союза поляков.

Он добавляет, что молодое поколение активно вовлечено в культурную и общественную деятельность. Молодые поляки принимают участие в международных форумах, творческих конкурсах и спортивных мероприятиях. В этом году их работа над короткометражным фильмом принесла второе место в одном из престижных конкурсов. Представители молодёжных организаций также участвуют в съездах мировой Полонии в Польше.

Виталий Хмелевский подчеркивает, что немаловажную роль в развитии этнокультурных объединений играет государственная поддержка.

"Ассамблея народа Казахстана обеспечивает равные права и возможности для всех этнических групп, создавая условия для изучения родного языка, сохранения традиций и проведения культурных мероприятий в домах дружбы, расположенных по всей стране", - говорит Хмелевский.

Особое место в жизни Виталия Альбертовича занимает День Благодарности. Он считает, что чувство признательности – это основа гармоничного общества, которая позволяет ценить добрые поступки и поддержку со стороны близких и окружающих.

"Если ты не ощущаешь благодарности, признания, то ты не получаешь радости, не получаешь полного ощущения этой благодати. Лично для меня это очень важно. Я думаю, это значимо для каждого человека, который имеет в душе благодарность к своим близким, родным, знакомым. Без этого невозможно существовать в обществе, развиваться, строить какие-то добрые отношения", - сказал глава Союза поляков.

Ассамблея народа Казахстана, по мнению Хмелевского, добилась главного – единства многонационального общества.

"Независимо от того, что мы разные, все мы себя ощущаем казахстанцами, мы все себя ощущаем защищенными. Государство и общество гарантирует равные права и возможности. К друг другу мы относимся с большим уважением. Нас интересуют культура и традиции других этносов и представителей культур. Здесь, не выезжая за рубеж, мы можем познакомиться с немецкой, русской, чеченской, польской, казахской культурой. Можно перечислять очень много, ведь в Казахстане проживает более 100 представителей различных этносов", - сказал представитель АНК.

Это, по его словам, делает общество богаче и способствует взаимопониманию между этносами. И в этом большая заслуга Ассамблеи народа Казахстана.

Сам Хмелевский пришёл в общественную деятельность, стремясь внести вклад в развитие культуры и польской общины Казахстана. Для него это не только честь, но и возможность реализовать свои знания и опыт на благо общества. Особое удовольствие он получает от общения с интересными людьми, наблюдения за развитием молодёжи и вовлечением новых участников в культурную жизнь.