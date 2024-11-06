Как в Казахстане собираются стимулировать развитие системы образования и защиты детей

В Мажилисе Парламента РК выступила депутат Айна Мусралимова по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования и защиты прав детей". Законопроект направлен на совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам образования и защиты прав детей, передаёт BaigeNews.kz.

Так, проектом Закона вводится уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях. Кроме того, вводится компетенция местных исполнительных органов по оказанию социальной помощи детям из категории социально-уязвимых семей во всех школах, независимо от форм собственности.

Также, по словам депутата, внедряется форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения. Предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе путем внедрения института приемной профессиональной семьи.

"Законопроект регламентирует порядок устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в приемные профессиональные семьи, определяет механизмы подбора, обучения и оплаты труда приемных профессиональных воспитателей, их права и обязанности, а также формы взаимодействия данных семей с уполномоченными органами, осуществляющими функции по опеке и попечительству", - сказала депутат.

Кроме того, законопроектом предлагается включение в систему государственных наград почетных званий для специалистов транспортной, геолого-разведывательной, аграрной, водной и иных отраслей экономики, а также ученых и изобретателей:

"Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері"; "Қазақстанның еңбек сіңірген инженері"; "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"; "Қазақстанның еңбек сіңірген кеншісі"; "Қазақстанның еңбек сіңірген геологы"; "Қазақстанның көлік саласының еңбек сіңірген қайраткері"; "Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері"; "Қазақстанның су шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қайраткері", ― добавила Мусралимова.

В целом реализация положений законопроекта позволит обеспечить стимулирование развития системы образования и защиты прав детей, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, отметила она.

​Все комитеты Мажилиса Парламента дали заключения по законопроекту. Проведено 24 заседания рабочей группы, а также расширенное заседание Комитета. Депутаты внесли более 120 поправок по улучшению стандартов, предложенных Минобразования.