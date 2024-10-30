Как в Казахстане решается проблема с ТБО

Вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев рассказал о реализации проекта по модернизации и улучшению системы переработки и утилизации отходов в различных регионах Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил Жомарт Алиев, в рамках соаккумулированных средств фондом "Жасыл даму" на сегодня предусматривается порядка 200 миллиардов тенге для решения вопроса твёрдобытовых отходов.

"Министерством экологии совместно с акиматами, АО "Жасыл даму" отобран пул из 94 проектов. В эти проекты входят закуп специализированной техники, в данном случае мусоровозов, приобретение контейнеров, приобретение и запуск сортировочных линий, новых мощностей по переработке твёрдых отходов, в том числе и модернизация действующих", - рассказал вице-министр.

На сегодня из 94 проектов 52 одобрены инвестиционным штабом, который специально был создан на уровне Министерства экологии и природных ресурсов. Эти проекты прошли первую стадию, и часть из них находится на второй.

"Первая стадия – это когда местные исполнительные органы совместно с Министерством экологии, "Жасыл даму" и Фондом развития промышленности анализируют поступившие заявки на инвестиционные проекты. Есть определённые требования и критерии. Финансовая поддержка со стороны "Жасыл даму" – это 3% годовых и выдача финансирования на 15 лет. Как вы сами понимаете, 3% годовых и 15-летний срок возврата выданных финансов – это очень комфортные и очень длинные деньги. Это сделано для того, чтобы стимулировать весь тот бизнес-процесс, который занимается сбором, сортировкой, транспортировкой и переработкой твёрдобытовых отходов", - пояснил Алиев.

По четырем проектам ожидается получение прямого финансирования.

"Наверное, это первый раз, когда со стороны государства выделяются конкретные объёмы финансирования, определяются чёткие критерии для инвестиций", - отметил вице-министр.

При этом одним из небольших условий для инвесторов является наличие своих возможностей по привлечению личных инвестиций.

"Это означает, что если инвестор готов заняться вопросами регулирования твёрдобытовых отходов и запрашивает определённую сумму для инвестирования, то у него в наличии должно быть не менее 10% своих инвестиций. Тем самым мы в процесс вовлекаем и привлечение частных инвестиций, и даём государственное финансирование", - сказал Алиев.

Что касается проблемы с мусором в Астане, то, как отметил вице-министр, такие моменты есть не только в столице, но и в других регионах, и они постепенно решаются.