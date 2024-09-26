Как в Казахстане развивается ядерная медицина рассказала эксперт

Ядерная медицина в Казахстане уверенно движется вперёд, предоставляя пациентам современные возможности для диагностики и лечения. С каждым годом количество учреждений и их технологическая база растут, что открывает новые горизонты для медицины в стране и, в частности, для онкологических пациентов. Руководитель Центра внедрения радиационной онкологии и ядерной медицины Индира Тлеулесова в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала о развитии ядерной медицины в Казахстане.

Направления развития ядерной медицины

Индира Тлеулесова, отмечает, что современная ядерная медицина в Казахстане начала функционировать относительно недавно, в 2010 году, когда в Республиканском диагностическом центре открылся первый центр позитронно-эмиссионной томографии. В настоящий момент уже функционируют несколько центров, где очень интенсивно проводится диагностика и лечение онкологических пациентов. Среди них можно выделить Республиканский диагностический центр и больницу Медицинского центра управления делами президента в Астане, КазНИОР и центр "Сункар" в Алматы. Недавно открылся ещё один ПЭТ-центр в Шымкенте и функционирует центр ядерной медицины в Семее.

"Среди самых актуальных нововведений в области ядерной медицины – это подготовка к запуску Национального научного онкологического центра в Астане, который ожидается в конце этого года. Центр будет включать в себя все три ключевых направления ядерной медицины и обеспечит комплексный подход к лечению и диагностике на новом уровне", - заявила Индира Тлеулесова.

В целом, по её словам, ядерную медицину можно разделить на три ключевых направления: производство радиофармацевтических препаратов, радиоизотопная диагностика пациентов и лечение с помощью радиоактивных фармацевтических препаратов.

Важным аспектом в области диагностики является использование ПЭТ-диагностики и ОФЭД-диагностики с применением радиофармацевтических препаратов, которые обеспечивают высокую точность диагностики. Производственные мощности, расположенные на территории больниц, способствуют быстрому и качественному производству этих препаратов, что критично для эффективного проведения диагностических процедур.

К примеру, на постсоветском пространстве выделяется Институт ядерной физики в Алматы, который обладает большими производственными базами и хорошей оснащенностью. Он производит различные радиофармацевтические препараты и обеспечивает их поставку во все лечебные учреждения страны.

Не менее важной частью ядерной медицины является радионуклидная терапия, которая эффективно используется для лечения рака щитовидной железы с помощью радиоактивного йода.

"В Казахстане на данный момент функционирует один центр в городе Семей, который занимается этой терапией. Ожидается, что такое же отделение будет в Национальном научном онкологическом центре. Здесь появится возможность лечить пациентов с такими заболеваниями, как рак щитовидной железы, сериадиты и так далее", - сказала Тлеулесова.

Влияние строительства АЭС

Отвечая на вопрос, как на развитии ядерной медицины скажется строительство АЭС, Индира Тлеулесова отметила, что всё будет зависеть от формата той самой станции.

"Если АЭС будет развиваться не только в промышленной части, то есть в производстве электроэнергии, но и в исследовательском направлении, если будет совместная работа между Министерством здравоохранения и Министерством энергетики Казахстана, то можно создать такую хорошую производственную площадку для получения радиоизотопов, которые могут использоваться в терапевтических целях, то есть в ядерной медицине, и уже помочь развитию. То есть всё будет зависеть очень сильно от выбора направления", - сказала она.

Об открытиях в области ядерной медицины

Как пояснила Индира Тлеулесова, очень долгое время в Казахстане использовался основной радиофармпрепарат для ПЭТ-диагностики.

"Это - 18-ургазексиглюкоза. Это глюкоза, которая метится радиоактивной меткой и внутривенно вводится пациенту. После чего можно его снять на томографе и увидеть локализацию опухолей. Это стандартное исследование по миру. И сейчас у нас в Казахстане уже интенсивно начали производить новые виды препаратов. У нас есть натрий фторид, есть препараты на основе калия. То есть не только для общих локализаций, но для специфичных локализаций, например, как диагностика рака предстательной железы или диагностика нейроэндокринных заболеваний. Также мы произвели препарат на основе углерода-11 для диагностики опухолей головного мозга", - отметила она.

Все эти новые препараты, по словам Индиры Тлеулесовой, более специфичные.

"Мы как раз уже на этапе, когда мы начинаем работать со специфичными препаратами и проводить специфичные исследования. Также очень бурно обсуждается использование новых видов радиофармпрепаратов на основе лютеция, 177 актиния и так далее. Это последние тенденции в мире, и Казахстан пытается не отставать, у него, в принципе, есть большой потенциал для этого",- отметила она.

Радиационная безопасность в медицине

Люди очень боятся радиации, связанной с ядерной энергией. Индира Тлеулесова рассказала, как с этим обстоит дело в ядерной медицине.

"Вполне логично, что у нас общество в основном боится радиации. В ядерной медицине у нас есть обязательные условия, это требования радиационной безопасности. Они утверждены на государственном уровне между Министерством здравоохранения и Министерством энергетики. И должны соблюдаться абсолютно всеми. Во всех центрах, где существует ядерная медицина в Казахстане, имеются отдельные службы радиационной безопасности, которые контролируют и обеспечивают безопасность персонала, пациентов, населения", - заверила Индира Тлеулесова.

Эти службы следят за тем, чтобы все процессы, все процедуры, которые происходят внутри медицинского учреждения, никаким образом не могли негативно повлиять на окружающих, на среду или на самих пациентов.