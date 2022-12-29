Как в Казахстане повышают боевую готовность Вооруженных сил, рассказали в Минобороны

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Для повышения боевой готовности Вооруженных сил определены задачи создания технологической мобильной армии, оснащённой передовым оружием и системой управления, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов

По его словам, в 2022 году основные усилия оборонной отрасли были направлены на совершенствование структуры Вооружённых сил, повышение боевой готовности. Также в соответствии с новой системой государственного планирования были переработаны документы в области военной безопасности.

"Во исполнение поручения Главы государства в соответствии с современными вызовами была переработана военная доктрина. Разработан Национальный проект "Безопасная страна". В рамках данного проекта предусмотрено изготовление отечественных образцов вооружения, строительство складов боеприпасов, совершенствование действующих объектов хранения. В рамках мероприятия боевой подготовки были проведены учения "Батыл тойтарыс", "Айбалта", учения "Бекет", комплексная проверка "Алтын жебе", а также учения "Эшелон", "Поиск","Взаимодействие" в рамках международного военного сотрудничества".

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов также подчеркнул, что в этом году военнослужащие приняли участие в учениях в Беларуси, Индии, Иордании, Кыргызстане, Турции, Узбекистане и России.