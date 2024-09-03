Как в Казахстане отметят День семьи

Уже более десяти лет каждое второе воскресенье сентября в Казахстане отмечается День семьи. Праздник призван сохранить и укрепить семейные ценности и отношения. О том, как будут его отмечать в этом году, рассказали на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BaigeNews.

В 2013 году в Казахстане появился праздник – День семьи, празднуемый в воскресный день сентября. А в 2023 году постановлением правительства утверждены "День отцов" - каждое третье воскресенье июня, "День матери" - каждое второе воскресенье мая.

В эти праздничные дни проводятся мероприятия, направленные на поддержание и укрепление института семьи. На День матери уже запланированы на всю декаду со 2 по 8 сентября.

"Все мероприятия направлены на повышение эффективности и придания масштабности Дню семьи. Планируется проведение комплекса мероприятий по отдельным тематическим направлениям", - сообщил вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов.

Так 2 сентября планируются мероприятия по теме "Семейные традиции: храним историю, строим будущее"; 3 сентября – "Планирование семьи"; 4 сентября – "Осознанное родительство"; 5 сентября – "Здоровое поколение"; 6 сентября – "Крепкая семья – залог сильного государства"; 7 сентября – "Семейное благополучие"; 8 сентября – "Семейный досуг: инвестиция в счастливое будущее". На центральном уровне в целях формирования модели образцовых семей и укрепления института семьи и брака в Астане 6 сентября будет проведен телемарафон "Отбасы - Отанымыздың асыл діңгегі" с участием победителей Национального конкурса "Мерейлі отбасы".