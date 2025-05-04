Система обязательной цифровой маркировки обуви, внедрённая в Казахстане с 1 ноября 2021 года, помогает покупателям быть уверенными в легальности и качестве приобретаемой продукции. Благодаря маркировке можно легко отличить оригинальные товары от подделок ещё до совершения покупки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tañba

По словам руководителя проекта маркировки товаров лёгкой промышленности Единого оператора маркировки Tanba Ерлана Карабаева, цифровая маркировка позволяет проследить весь путь обуви — от производства или импорта до конечной точки продаж.

"В системе участвуют только легальные участники рынка. Все данные о товаре подтверждаются с помощью ЭЦП, что гарантирует подлинность и открытость информации", — пояснил Карабаев.

На каждой промаркированной паре обуви должен быть нанесён уникальный код Data Matrix. Отсканировав его через мобильное приложение Naqty Onim, покупатель получает полную информацию:

наименование и описание товара,

производителя и импортёра,

страну происхождения,

а также сведения о прохождении сертификации.

Маркировка становится важным инструментом защиты прав потребителей и борьбы с контрафактной продукцией.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано свыше 4,5 тысяч участников оборота обуви, а общее количество промаркированных товаров превысило 137,5 миллиона пар.

Эксперты отмечают, что цифровая маркировка повышает прозрачность рынка, защищает добросовестных производителей и позволяет покупателям принимать осознанные решения при выборе обуви.