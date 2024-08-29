Как в Казахстане масштабируется опыт Astana Hub

В прошлогоднем Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил масштабировать опыт Astana Hub. Как исполняется данное поручение в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказала директор офиса регионального развития Astana Hub Аида Дусова.

Astana Hub – это крупнейший технопарк в Центральной Азии. В частности его деятельность направлена на развитие экосистемы для IT-бизнеса, подготовку IT-специалистов и поддержку стартап-проектов. На сегодняшний день в технопарке зарегистрировано свыше 1,5 тысячи IT-компаний, в том числе 400 с иностранным участием.

Аида Дусова отмечает, что одним из направлений деятельности хаба является развитие стартап-культуры в регионах Казахстана. Так, за полтора года открыто 15 региональных IT-хабов. До конца года планируется запустить ещё три региональных IT-хаба в Атырау, Петропавловске и Жанаозене.

Главная миссия этого института – создание оптимальной среды для формирования комфортной жизнедеятельности стартапов, реализующих инновацинные идеи. Достижение данной цели возможно с помощью предоставления им материальных, информационных и других ресурсов.

Главная задача IT-хабов – помощь молодым предпринимателям при организации их стартап-проектов. Это особенно важно в начальной стадии их развития.

"Мы сотрудничаем с местными исполнительными органами, которые оказывают поддержку в обеспечении инфраструктуры, технического оснащения. Со стороны Astana Hub оказывается всесторонняя поддержка региональным хабам в предоставлении методологии, менторской поддержке, финансировании для обеспечения деятельности региональных менеджеров. В каждом хабе у нас имеются по одному региональном менеджеру", - рассказала директор офиса Astana Hub.

С 2023 года региональными хабами было проведено более 1200 мероприятий в регионах в области информационно-коммуникационных технологий. Привлечено более 39 тысячи слушателей, представлено более 400 стартап-проектов. Также в регионах в прошлом году проведены форумы в сфере ИКТ совместно с акиматами. Недавно открыли два вендор-центра – Костанае и Кызылорде.

По результатам работы региональных IT-хабов 102 компании стали участниками технопарка Astana Hub, способствуя тем самым развитию IT-сферы регионов страны.

В региональных IT-хабах активно проводятся мероприятия, связанные с IT. Это – хакатоны, олимпиады, различные форумы. Помимо этого региональные менеджеры продвигают образовательно-культурные программы Astana Hub: GameDev, курсы No code/Low code School, Freelance курсы, Startup академия, Beta Career, которые пользуются сейчас большим спросом среди школьников, студентов и всех желающих.

"Любые желающие переквалифицироваться проходят в региональные IT-хабы, обучаются, все программы абсолютно бесплатно. Участвовать можно с 16 лет. У нас есть в Актау женщина 52 лет, которая недавно создала свой стартап-проект. Есть мальчик-разработчик Амир из Уральска. В 10 лет начал ходить в Жайык хаб. Сейчас ему 14 лет, он резидент Жайык хаба. В свои 14 лет он уже зарабатывает 1000 долларов в месяц. Его взяли не смотря на возраст, потому что он настойчиво приходил на эти программы и доказал, что ему необходимо это обучение. Если ребята проявляют желание, мы в принципе открыты", - поведала директор офиса Astana Hub.

Аида Дусова рассказывает, что Astana Hub запустил серию вебинаров совместно с казахстанцами, которые работают в крупных технологических компаниях за рубежом. Среди них есть работники Google, Meta. Они на ежемесячной основе проводят семинары на различные темы.

Кроме того, Astana Hub активно сотрудничает с Google Developer Groups, с разработчиками из разных уголков мира, которые приезжают в регионы и проводят семинары для всех желающих.

К примеру, совсем недавно основатель и генеральный директор международного сервиса inDrive Арсен Томский по приглашению Astana Hub посетил два региона Казахстана – Шымкент и Тараз.

На постоянной основе проводится Road Show, во время которого специалисты Astana Hub ездят по Казахстану, по региональным IT-хабам, привлекают венчурных инвесторов, рассказывают стартапам, как можно привлекать венчурных инвесторов.

На вопрос, что изменилось за 1,5 года работы региональных технопарков, Аида Дусова незамедлительно отвечает, что сейчас люди уже знают, что такое стартап-проекты. Ещё один показательный результат работы региональных IT-хабов - 400 стартап-проектов и идей, вышедших из регионов.