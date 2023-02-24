Как в Казахстане лечат детей с психическими расстройствами

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В Кокшетау работает Центр психического здоровья. Здесь лечат в том числе детей с различными психическими заболеваниями со всей области. В списке недугов – так называемое состояние умственной отсталости, аутизм, расстройства поведения и эмоций, шизофрения. Какие симптомы должны насторожить взрослых? Какую помощь оказывают юным пациентам? Как меняются методы лечения? Как совершенствуют свои знания психиатры и психотерапевты? Какие серьёзные проблемы требуют решения? Ответы на эти и другие вопросы корреспондент BaigeNews.kz искал в детском отделении и беседе с докторами.

"Болезней много и ведут они себя по-разному"

Детское психиатрическое отделение № 10. Родители особенных ребятишек давно просили передислоцировать его в Кокшетау. Раньше оно находилось в селе Алексеевка, городским ездить за 20 км, понятное дело, было и неудобно, и накладно. В прошлом году, наконец, "переехало". Напомним, в 2018 году наркологическая и психиатрическая службы слились в центр психического здоровья. В диспансере провели внутренние небольшие "реформы" и поменяли местами детей с пациентами с алко- и наркозависимостью. Теперь взрослые лечатся в Алексеевке.

Отделение рассчитано на 20 коек, и все они, по словам заведующей Татьяны Гостевой, не пустуют. Некоторые пациенты лежат совсем недолго – врачи наблюдают симптомы или, например, действие лекарств.

Здесь лечат детей со всей Акмолинской области с психическими расстройствами различной степени тяжести. С ними работают врачи-психиатры, педагоги, психологи. Помощь оказывается, начиная с постановки диагноза, подбора терапии, присвоения инвалидности и оформления социальных льгот и пособий и заканчивая постоянным амбулаторным наблюдением. То есть после выписки из стационара ребёнок не уходит в никуда, его передают на попечение участкового психиатра. Амбулаторных детских психиатров на регион – три (двое в Кокшетау и один в Степногорске).

Считается, что сюда поступают дети от 0 до 18, но, как правило, младенцев здесь нет. В основном, это ребятишки от трёх лет с различными психическими и поведенческими расстройствами – состояние умственной отсталости, аутизм, болезни шизофренического круга. Болезней много и проявляются они по-разному.

В отделении тепло и по-домашнему уютно, насколько это возможно в больнице. Палаты, процедурная, столовая, игровая комната и гигиеническая.

Мы застали ребятню в игровой в присутствии педагогов и нянь: кто-то играл – в одиночку или собравшись в группы, кто-то задумался, свернувшись калачиком, а кто-то читал…

По словам руководителя амбулаторной службы центра психического здоровья Инги Мельник, больше всего на учёте у психиатра состоят дети с умственной отсталостью – лёгкой, умеренной, тяжёлой или глубокой.

"По сути, это состояние, – комментирует доктор. – Причины разные. Например, когда ребёнок внутриутробно, во время родов или в первые три года жизни получил какую-то вредность извне, а она не дала развиться интеллекту. Это могут быть тяжёлые соматические заболевания; инфекции, в том числе внутриутробные; или, допустим, вовремя не распознанная эпилепсия; черепно-мозговая травма; нейроинфекции – менингиты, энцефалиты и многое другое. Дети с ДЦП, как правило, страдают нарушением интеллекта. На втором месте (возвращаясь к Д учёту) идут задержки развития вместе с аутизмом – мы выделяем их в одну группу. И самая маленькая третья группа – расстройство поведения и эмоций, характерные для детского возраста".

"Волшебной таблетки нет"

Растёт число детей с аутизмом. Так, если на начало прошлого года в Акмолинской области на учёте состояли 239 детей с таким диагнозом, то на начало этого – уже 336.

О причинах современные врачи пока не берутся утверждать.

"Но в нашем центре есть и факторы, которые напрямую болезни не касаются. Например, о росте аутизма в Кокшетау мы стали говорить два года назад, когда у нас в штате появился детский психиатр. До этого такого специалиста у нас не было. То есть увеличилась выявляемость", – отметила Инга Витальевна.

К слову, врачи государственных медучреждений при диагностике аутизма опираются на Международную классификацию болезней № 10, где пока нет термина "РАС" – расстройство аутистического спектра. Он включает гораздо больше состояний и предусматривает деление на степени, которые характеризуют сохранность интеллекта и особенности коммуникаций с миром. Врачи частных клиник и кабинетов диагностируют РАС. Такие особенности, конечно, могут влиять на статистику.

"Вообще дети с аутизмом попадают к нам не сразу. Родителей могут насторожить какие-то особенности в развитии, они сначала идут к педиатрам и невропатологам. Потом попадают на психолого-медико-педагогическую комиссию – они практикуют выезды в поликлиники. Там обычно диагностируют расстройство коммуникативных навыков, намечают план лечения и реабилитации, включая работу с психологами и дефектологами. И если улучшений нет, только тогда обращаются к психиатру", – говорит Инга Мельник.

Волшебной таблетки от аутизма на сегодня пока в мире нет.

"Сам по себе аутизм не требует медикаментозного лечения. Только если есть сопутствующие симптомы, например, агрессия или аутоагрессия, когда ребёнок щипает и кусает себя, бьётся головой и так далее. Мы можем подобрать препарат, который корректирует нарушения в поведении. Основная работа с аутистами – с педагогами и психологами, использование прикладных методик, например, АВА-терапия и другие. То есть стоит задача помочь детям максимально адаптироваться в среде, развиваться, несмотря на нарушения в коммуникации", – напомнила врач.

Среди диспансерных пациентов есть дети с болезнями шизофренического круга. Лечатся они и в отделении. И если характерные для аутизма особенности внимательные родители могут заметить, начиная с двух лет, то классическое начало шизофрении – гораздо позже. По словам Татьяны Гостевой, самое раннее – в подростковом возрасте, когда меняется гормональный фон. Для мальчиков это начиная с 14 лет, девочек – когда начинаются критические дни или во время первой беременности. Чаще – от 18 до 35 и 40 лет.

Нужно понимать, что ребёнок с этим заболеванием рождается, это не приобретённое заболевание. И чаще всего наследственное. Причём болезнь может проявиться через несколько поколений. Люди редко отслеживают свою наследственность, говорит Татьяна Павловна. И только в беседе с врачом они могут вспомнить о дяде со странностями или разговорах о прабабушке. Когда расстройства не сильно выражены и не особо мешают обычной жизни, родственники могут не состоять на учёте у психиатра.

В группе риска также родители, употребляющие психоактивные вещества. Редко болезнь бывает результатом спонтанных мутаций.

"Это опять же могут быть какие-то проблемы внутриутробного развития, инфекции, стрессы и хронические "болячки" у матери, которые вызывают кислородное голодание у плода. Например, артериальная гипертензия, анемия, сахарный диабет, проблемы с почками… Но всё же такое бывает очень редко, на первом месте среди причин всё же наследственность", – подчеркнула зав. отделением.

"Дети тяжело выходят из обострений"

Шизофрения всегда протекает индивидуально. И если она впервые заявила о себе в подростковом возрасте, то протекает всегда тяжело, говорит доктор. Болезнь приводит к нарушениям в обучении, общении с одноклассниками и учителями, возникает дефицит интеллекта. Могут быть симптомы психоза, галлюцинации, бредовые идеи, депрессивные, поведенческие расстройства.

"Дети у нас в отделении тяжело выходят из обострений. Требуется качественная, многокомпонентная терапия, мы назначаем сразу несколько лекарств, чтобы ребёнок мог находиться дома и учиться дальше. Но на одних медикаментах далеко не уйдёшь, очень важны и помощь психолога, педагогов", – заверила Т. Гостевая.

Сегодня родители часто расспрашивают врачей, чаще всего, психологов, о депрессии. У здоровых детей её не бывает, заявляет собеседница.

"Депрессия – скорее, синдром, он сопутствует, как правило, основному заболеванию. Например, олигофрении, умственной отсталости. Но это редко. Очень часто – при болезнях шизофренического круга, может быть первым проявлением недуга. То есть у ребёнка может не быть таких явных проявлений, как галлюцинации или бред, а депрессивные расстройства – да".

Как распознать? Повышенная тревожность, страхи, навязчивые состояния. Может сопровождаться ритуальными действиями, когда подросток выполняет одно и то же действие, считая, что это спасёт его, защитит, поддержит. Часто депрессия сопровождается суицидальными настроениями и проявлениями аутоагрессии – когда ребёнок не может справиться с тем, что у него внутри, и пытается облегчить душевную боль через физическую. Наносит себе порезы, увечья.

"Поэтому совет всем мамочкам: наблюдайте, как ребёнок переживает различные состояния, особенно это касается подростков. Дети могут быть жестокими, и в школе он может стать жертвой буллинга, травли. И если есть предрасположенность к психическим расстройствам, то, скорее всего, это будет проявляться агрессией, аутоагрессией, суицидальными состояниями", – отметила психиатр.

Трагические истории, которые в последнее время шокируют нас в социальных сетях, когда ученик приходит в школу и направляет оружие против окружающих, могут иметь аналогичную подоплёку.

Поэтому врачи в Центре психического здоровья работают не только с маленькими пациентами, но и их родителями. Есть даже такой термин – "психообразование", когда им объясняют, как вести себя с детьми, на что обращать внимание, когда нужно обратиться к психиатру, как часто посещать врача, дают рекомендации по дальнейшему обучению… Нередко после выписки мамы и папы прикипают к "своему" доктору и в дальнейшем регулярно консультируются с ним.

Смириться с тем, что твой ребёнок – особенный, принять психический диагноз, конечно же, непросто. Но чем быстрее родители проходят стадию отрицания и чем скорее включаются в спасение своего чада, тем больше шансов на его качественную жизнь.

"У нас нет ни одного психотерапевта"

Помимо самого центра, в 19 городах и районах Акмолинской области работают кабинеты психического здоровья. Для консультации и корректировки лечения они при необходимости направляют пациентов в Кокшетау. К слову, здесь трудятся психиатры, клинические психологи (в том числе один доктор имеет европейское образование) и психологи-педагоги.

Напомним, что у психологов образование гуманитарное, то есть немедицинское. Они занимаются, по сути, здоровыми людьми, с какими-то проблемами жизненного взаимодействия. Психологи могут быть клиническими, патопсихологами, обученными работе с тяжёлыми психическими расстройствами. Но в любом случае круг их обязанностей – консультирование, психологическая коррекция, беседа, с применением специальных, немедицинских, методик. Психологи работают с проблемой, а не заболеванием.

Психотерапевт – это врач с высшим медицинским образованием. Он работает как с имеющими трудности здоровыми людьми, так и с пациентами с психическими расстройствами. Применяет специальные методики, к примеру, психоанализ, гипноз и другие. Психотерапия находится между психологией и психиатрией. К слову, в Акмолинской области пока нет ни одного квалифицированного психотерапевта.

Врачи-психиатры работают с более тяжёлыми психическими нарушениями, основной их инструмент – лекарственные препараты.

По словам Инги Мельник, обеспеченность психиатрами и наркологами в области – всего 46 процентов. Ситуация немного улучшилась в последние три-четыре года, с приходом молодых докторов.

"Сейчас интерес к специальности проснулся, прежде всего потому что появилась возможность проходить резидентуру. Больница оплачивает резидентуру по психиатрии, потом специалисты по договору приезжают и отрабатывают три года. При этом им выплачиваются подъёмные и компенсируется стоимость аренды жилья. Предоставить квартиру, к сожалению, пока не можем", – говорит руководитель амбулаторной службы центра.

Таким образом, кадровая проблема в психиатрической службе по-прежнему стоит остро. Во-первых, очень нужны квалифицированные психологи.

"У нас очень мало, по пальцам можно пересчитать, клинических психологов. В основном у нас педагоги-психологи. Дело в том, что в Казахстане до недавнего времени не было даже организаций образования, которые бы выпускали таких специалистов. Сейчас в Медицинском университете Астана открыли кафедру клинической психологии и психотерапии. Поэтому мы ждём специалистов более высококвалифицированных, в плане медицинской психологии, которые могут работать с такими серьёзными проблемами, как неврозы, кризисные состояния, нарушения социальной адаптации у взрослых и детей. А пока у нас психологи оказывают, в основном, диагностическую помощь: проводят тестирование, "высчитывают" уровень интеллекта в баллах, особенности личности и другое. А хотелось, чтобы работа была и коррекционная, с владением навыков прикладного анализа поведения, таких как, допустим, АВА-терапия. Это бы послужило и дополнительным стимулом для открытия дневного стационара, который очень просят пациенты", – отметила И. Мельник.

Сильные, обученные по современным стандартам кадры нужны и для Школы пациентов. Её открыли на базе центра в прошлом году с целью обучать навыкам психообразования у самих больных и их родственников. Правда, пока специалисты трудятся "по-волонтёрски". И здесь опять же оказались бы ценными услуги психологов и психотерапевтов.

"Работа должна вестись в том числе в виде групповой психотерапии. А психотерапевта у нас нет. И это большая проблема, потому что многие проблемы можно было решать посредством психотерапии", – подчеркнула врач.

Вместо тысячи таблеток

Все нужные лекарства пациенты с психическими расстройствами получают по льготным рецептам, в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. Список "тяжёлый": антидепрессанты, антипсихотические препараты, противосудорожные, седативные, снотворные.

Как меняются протокола лечения?