Снизить нагрузку на дорожный трафик и суды с помощью электронных сервисов намерены в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

О ходе реализации госуслуг и сервисов компанией Freedom, рассказал на заседании Правительства основатель и владелец компании Тимур Турлов.

В частности, он отметил, что цифровые продукты страхования используют более 21 госинтеграции.

"Мы первыми на рынке подключились к сервису ИС ЦОН 2.0, в рамках которого предоставляем страховое покрытие с момента регистрации авто, тогда как у других страховая защита активируется на следующий день. Год назад АРРФР запустил механизм Европротокол, когда мелкие ДТП ущербом до 100 МРП можно урегулировать без участия дорожной полиции и обращения в суды, тем самым снизив нагрузку на госорганы и, ускорив процесс получения выплат. Наш продукт по урегулированию страховых случаев dtp.kz делает выплаты в течение 5 календарных дней, тогда как по рынку средний срок выплат составляет 92 дня. Однако при всех созданных условий государством доля использования механизма Европротокола остается не высокой",- отметил Тимур Турлов.

В этой связи бизнесмен предлагает на существующих приложениях государства таких как 102 (МВД) и eGov интегрировать продукты, которые соблюдают принцип Европротокола.

Это, по его мнению, даст возможность снизить нагрузку на дорожный трафик и суды, а также предоставить возможность клиентам быстрого получения выплат в результате ДТП.