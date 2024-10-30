Как в Казахстане готовят водохранилища к паводковому сезону
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Водохранилища южных областей Казахстана заполнены на 55%. Это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время водохранилища на юге страны работают в режиме накопления воды для следующего поливного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
В то же время из водохранилищ северных, западных и восточных областей осуществляется сброс воды. Это делается для того, чтобы обеспечить свободные объемы для приема талых вод во время весеннего паводка.
На сегодня водохранилища на севере заполнены на 79%. Средний объем накопления воды в водохранилищах западных областей составляет 44%. Водохранилища на востоке заполнены на 89%, а в центральной части страны уровень заполнения составляет 85%.
"На сегодня все водохранилища работают по установленному графику. Однако график работы будет скорректирован в зависимости от прогнозов по паводкам. Для подготовки к паводковому сезону министерство направило рекомендации всем областям по очистке речных русел с использованием специализированной техники, такой как земснаряды", - отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
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