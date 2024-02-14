Как в Казахстане готовят педагогов новой формации, рассказал министр
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К 2030 году стране потребуется более 236 тысяч педагогов. Какие сегодня шаги принимаются для решения этой задачи, рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил министр, повышение качества подготовки педагогов ведётся по трем направлениям. Так, принимаются меры по обеспечению регионов педагогическими кадрами в соответствии с их потребностями, включая Астану.
"На сегодня вузы страны готовы подготовить педагогов с учётом текущей потребности в ближайшие 4 года. Имеются планы на краткосрочную и долгосрочную перспективу", — отметил Нурбек.
В текущем году планируется запустить совместные программы КазНПУ им. Абая и ЕНУ им. Л. Гумилева по подготовке педагогов для Астаны. Особое внимание уделяется подготове и переподготовке педагогов новой формации. Сегодня вузовские образовательные программы построены с учётом профессионального стандарта "Педагог" и ГОСО дошкольного и среднего образования.
Разработаны новые 30 инновационных образовательных программ. Для их масштабирования по стране с нового учебного года ведётся обучение 1800 преподавателей 49 вузов.
"Эти программы принципиально отличаются от действующего подхода, в них акцент сделан на развитие исследовательских и цифровых компетенций студентов. Обновлено содержание инклюзивной педагогики и методики преподавания предметов. До конца года 14 вузов, где готовятся кадры по специальной педагогике, будут оснащены кабинетами инклюзии и 25 вузов – предметными кабинетами", — сообщил министр.
Кроме того, проводится институциональная трансформация педагогического образования. Начата работа по ранней профориентации и подготовка профориентаторов. Усиливается практикоориентированность подготовки педагогов, модель переподготовки педагогов через курсы PGCE.
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