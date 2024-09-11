Как в Казахстане будут возрождать леса

Пожары сильно сократили лесной массив Казахстана. Президент поручил высадить два миллиарда деревьев. Как это поручение реализуется на практике, рассказали на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций, передает корреспондент BaigeNews.

Площадь лесов в Казахстане составляет 13 млн га. Это всего лишь 5% территории страны. В этой связи президент поручил посадить два млрд деревьев и увеличить площадь до 14,5 млн га к 2030 году. В Министерстве экологии и природных ресурсов рассказали, какие принимаются меры на сегодня. В настоящее время высажено 975 млн саженцев. Однако почти половина из них не выживают. При этом чаще всего в Казахстане не приживаются сосны.

"В ходе инвентаризации в весенне-осенние период ежегодно мы проводим мониторинг приживаемости лесных культур. Лесоводы и контролирующая инспекция проводят ревизию насаждений и выводят процент выживаемости. Но страна у нас большая. Представлено семь климатических зон от пустынной до таёжной, поэтому для разных регионов процент приживаемости разный. Для сосновых лесов до 30%. Северные и восточные регионы - до 70% от высаживаемого количества деревьев на гектар. Предварительная оценка в среднем по стране – 60%", - сообщил заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Мурат Елемесов.

Чтобы увеличить приживаемость деревьев до 90% и сократить срок выращивания насаждений, в Казахстане создали лесосеменной комплекс с закрытой корневой системой. Этот пилотный проект планируют внедрить в шести регионах Казахстана. Большой угрозой для зеленого фонда являются пожары, усилен контроль за подготовкой к пожароопасному сезону. Нехватки в человеческих ресурсах нет, сообщили в Минэкологии. После ЧП в Абайской области сотрудникам лесной охраны и лесных пожарных станций подняли заработную плату. В зависимости от стажа сегодня они получают от 180 000 до 350 000 тенге. До 2027 года планируется полное укомплектование материально-технического оснащения лесных учреждений для повышения их эффективности в борьбе с пожарами и сохранении лесных ресурсов.