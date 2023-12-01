Как будут страховать казахстанцев от несчастных случаев на работе

Минтруда разработало пакет поправок в законодательство, предусматривающий совершенствование системы обязательного страхования работников от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Законопроект принят Мажилисом и направлен на рассмотрение в Сенат Парламента РК.

"Поправками в законодательство предусмотрено возмещение компаниями по страхованию жизни расходов работодателя на превентивные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии. Возмещение компаниями по страхованию жизни расходов на реабилитационные меры в пределах до 6% от уплаченной страховой премии. Оплата компаниями по страхованию жизни санаторно-курортного лечения пострадавшего работника в размере до 100 месячных расчетных показателей. В случае превышения стоимости услуг 100 МРП будет возможность соцоплаты за счет получателя", - сообщили в Минтруда.

Как отметили в министерстве, в настоящее время при расчете размера регрессных выплат определяется и вина работника. Если вина работника была установлена, допустим, в размере 50%, то ему, соответственно, осуществляется только 50% выплаты.

"Новые поправки исключают это. Соответственно, работнику при получении трудового увечья возмещение вреда жизни и здоровью будет осуществлено в полном объеме", - говорится в сообщении.

Кроме того, поправками в законодательство предусмотрено пожизненное осуществление страховых выплат за счет средств страховых организаций лицам, которым степень утраты профессиональной трудоспособности в размере от 30 до 100% первично установлена до 10 мая 2015 года и продлена или переосвидетельствована без срока освидетельствования в период с 10 мая 2015 года до 1 января 2024 года. Таких получателей насчитывается порядка 1,4 тыс. человек.