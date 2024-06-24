Как в Казахстане будут создавать "пояс МСБ" вокруг крупных предприятий

В Казахстане началась работа по созданию "пояса МСБ" вокруг крупных градообразующих предприятий, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom. Сотрудничество промышленных гигантов с предпринимателями-поставщиками из своих регионах наблюдалось и раньше, но в добровольном формате. Программа развития внутристрановой ценности нужна как для роста казахстанского содержания в целом, так и для развития малого и среднего предпринимательства, в частности — в моногородах. "Если раньше работа по созданию пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупных предприятий в моногородах велась на добровольной основе, то сейчас мы закрепляем в законодательстве задачу по заключению долгосрочных офтейк-контрактов", — отметил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

По информации Министерства промышленности и строительства, объём производства предприятий моногородов в прошлом году достиг 18,5 трлн тг. Это 40% от общего республиканского показателя. Уровень предпринимательской активности в моногородах в прошлом году — в плюсе. В каждом из 20 городов зафиксирован рост количества действующих субъектов МСБ. Общее число таких предприятий увеличилось на 8,5% и достигло 100,2 тыс. Лидерами по числу компаний стали города Жанаозен (12,9 тыс.) и Темиртау (11,5 тыс.).

О необходимости создания программы внутристрановой ценности и в первую очередь развития собственного производства президент Касым-Жомарт Токаев говорил ещё в сентябре прошлого года.

"Государство совместно с крупными предприятиями должно "замкнуть" производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырьё в достаточном объёме и по адекватным ценам. Важно также наращивать объём отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценно запустить систему офтейка. Долю офтейк-контрактов с отечественными производителями нужно довести минимум до 10%. Это 2 трлн тг ежегодно", — отмечал глава государства.

По задумке, "пояс МСБ" вокруг крупных предприятий предусматривает долгосрочное сотрудничество промышленных гигантов с малым и средним бизнесом именно своего региона. Это даст новые рынки сбыта для небольших компаний и ИП, позволит создать дополнительные рабочие места. По данным профильного министерства, на начало апреля в РК заключено 20 долгосрочных договоров между градообразующими предприятиями, крупными нацхолдингами и МСБ на сумму 24,5 млрд тг, 13 офтейк-контрактов на 47,3 млрд тг. В целом за 2023 год объём закупок предприятий в моногородах достиг суммы в 1,8 трлн тг. Из них лишь 27,8% занимали импортные поставки и 72,2% — закупки по программе внутристрановой ценности.

К городам с высоким индикатором казахстанского содержания в закупках можно также отнести Петропавловск, Актау, Актобе и Караганду. Все они показывают положительную динамику доли казсодержания в сравнении с первым кварталом 2023 года.

Отметим, что развитие местного содержания в закупках оказывает многостороннее положительное воздействие на экономику и бизнес, способствуя устойчивому развитию Казахстана.