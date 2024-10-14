Как в Казахстане будут решать проблему дефицита кадров

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова на правительственном часе в Мажилисе сообщила о принимаемых мерах ведомства по решению проблемы дефицита кадров, передает BaigeNews.kz.

По ее словам, профессиональная ориентация будет проводится на основе реальных и актуальных сведений из баз данных Министерства и открытых источников. Также планируется формирование совместно с работодателями профессиональных требований к знаниям, навыкам и умениям современных кадров.

"Результатом этого взаимодействия станут новые профстандарты для образовательных программ. Также планируется непосредственная разработка образовательных программ в вузах и учреждениях ТиПО для развития у студентов необходимых квалификаций, знаний и навыков. Внедрение независимой оценки уровня подготавливаемых кадров на базе независимых центров при непосредственном участии работодателей. В настоящее время по всем обозначенным направлениям ведется активная работа", - сказала министр.

Помимо этого для решения вопроса дефицита кадров в стране реализуется проект "Мансап компасы". Платформа, основанная на искусственном интеллекте и облачных технологиях, упрощает поиск работы для молодежи. Помимо этого, министр сообщила, что развивается профессиональное обучение по запросам работодателей и обучение на рабочем месте. В этом году около 12 тысяч человек пройдут такие курсы.

"Для обретения практических навыков студентов, мы запустили на Электронной бирже труда функционал производственной практики. Это помогает им не только найти необходимое место производственной практики, но и обрести реальные навыки, повысить конкурентоспособность. В этом году уже 740 студентов прошли практику в 33 организациях ТиПО", - добавила Светлана Жакупова.

Также Минтруда развивает Национальную платформу онлайн обучения. Сегодня доступно 606 онлайн курсов, из них 271 на бесплатной основе. Обучение на сегодня прошли 400 тысяч человек.

Ведомство планирует курсы для признания микроквалификаций, а также внедрение практических курсов с использованием технологии виртуальной и добавленной реальности по рабочим профессиям. Этот пилотный проект будет реализован в Конаеве, Усть-Каменогорске, Туркестане, Астане и Шымкенте.