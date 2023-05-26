Как в Казахстане будут развивать инфраструктуру для электрокаров рассказали в Мининдустрии

Фото: astana.tv

Казахстанцы все чаще предпочитают бензиновым авто электрокары. Главный критерий при выборе машин нового поколения – экологичность, отсутствие пошлин и налогов при ввозе в Казахстан, мощность и дизайн, - говорят автовладельцы. Некоторые из них на свою мечту копят годами. Но исполнив ее, сталкиваются с рядом проблем. Это нехватка зарядных станций, в частности на междугородних трассах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

31-летний Нуржан Оразбеков на мечту всей своей жизни копил не один год. В прошлом году, наконец, удалось ее осуществить и приобрести новенький "Tesla". Электрокар привезли из Америки. Он мужчине обошелся в 65 тысяч долларов.

"Бренд берет свое в любом случае. То же самое, как и "Apple". Ну и в принципе по дизайну нравится эта машина. Живем один раз, поэтому, думаю, стоит попробовать поездить, чтобы потом не делать", - говорит владелец электроавтомобиля Нуржан Оразбеков.

Спрос на электромобили в Казахстане растет, - говорят эксперты. По данным аналитиков, количество таких машин выросло на 65 процентов. Хотя их по-прежнему все еще мало в стране – меньше тысячи.

С увеличением спроса растет и количество клиентов в сервисных центрах. Только в одном из них в месяц обслуживают до 20 машин нового поколения. Причем, оказывают полный спектр услуг.

"Мы занимаемся и ремонтом электродвигателей, мы можем и батарею отремонтировать, заменить ее, либо по ячейкам поменять, ПО от А до Я", - рассказывает гендиректор сервисной компании Алексей Красников.

Но, похоже, что инфраструктура за спросом не успевает. Владельцы электромобилей столкнулись с нехваткой зарядных станций. Эту проблему поднимали и мажилисмены. По их данным, только в столице и Алматы не функционируют 100 электрозарядных станций. Об этом свидетельствует и специальная карта в южной столице. Многие заправки недоступны.

Именно нехватка зарядных станций порой останавливает от покупки электрокаров, - говорят казахстанцы.

У нас очень мало зарядок по городу. Это многих автолюбителей останавливает. Я бы свое транспортное средство переоборудовал и заменил на электро.

Экологи кстати переход на электрокары поддерживают. Но переходить на них советуют постепенно.

"Рационально подходить для того, чтобы не было у нас перерасхода средств. Сейчас если у нас установят 300 заправочных станций. Это какое количество колоссальное нужно выработать энергии? Это мы будем сейчас соответственно нагрузку на ТЭЦ увеличивать для того, чтобы обеспечить электроэнергией эти машины", - считает эколог Тиму Елеусизов.

Для стимулирования казахстанцев перейти на автомобили нового поколения Министерством индустрии и инфраструктурного развития разрабатываются меры по развитию инфраструктуры. К слову, сегодня на электромобиле автовладельцы могут передвигаться не только в черте города. К примеру, из Алматы можно добраться до Талдыкоргана. Зарядные станции частные компании планируют установить также до Астаны, Шымкента и Тараза. По дороге на последнюю точку можно будет зарядить аккумулятор авто уже через неделю.