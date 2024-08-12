Как в Карагандинской области помогают с работой людям с инвалидностью

В Карагандинской области мерами занятости с начала года охватили больше тысячи человек с инвалидностью, передаёт BaigeNews. Их поддержка находится в зоне постоянного внимания главы региона. Ермаганбет Булекпаев провёл очередное совещание, где доложили о проделанной работе и дальнейших планах.

В области проживает почти 55 тысяч человек с инвалидностью, около половины из них трудоспособного возраста. Работающих – 11 743.

По поручению акима области был проведён анализ, сколько людей с инвалидностью нуждаются в работе. Задача – помочь каждому.

В городах и районах пересмотрели количество предприятий, на которые могут трудоустроиться люди с инвалидностью. В итоге квоту рабочих мест для этой категории увеличили почти в два раза – с 113 до 219.

"Согласно квоте трудоустроено 134 человека с инвалидностью первой, второй и третьей групп. Работодателями создано 11 специальных рабочих мест для людей с нарушением слуха третьей группы инвалидности. На стадии подписания ещё одна заявка на два рабочих места в Караганде. На сегодня обеспечены всеми мерами содействия занятости 1039 лиц с инвалидностью", - доложила руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Она отметила, что регулярно проводятся ярмарки вакансий. Также помогают проекты "Серебряный возраст", "Первое рабочее место" и такие меры, как общественные работы, молодёжная практика.

Асем Джунуспекова уточнила, на какие должности принимают людей с инвалидностью. Спектр разный: от дворников, вахтёров, мастеров по химчистке и ремонту обуви до бухгалтеров, администраторов.

В области для помощи в трудоустройстве жителей запустили социальный проект Jumys Tap. Все желающие могут бесплатно обучиться новой профессии. Среди принятых на краткосрочные курсы есть и люди с инвалидностью. Они выбрали такие специальности, как парикмахер, мастер маникюра, повар, бухгалтер-кассир, программист, портной.

Люди с инвалидностью и осуществляющие уход за ними также могут обучиться цифровым профессиям. Спецкурсы открыли на базе "Терриконовой долины". Сейчас на них занимаются 50 человек.

Кроме того, по проекту "Бастау Бизнес" есть возможность обучиться основам предпринимательства. Затем защитить свой проект и получить грант на открытие дела.

На совещании говорили и о возможных дополнительных мерах. Советник акима области по вопросам людей с инвалидностью Нияз Сундиталиев, руководитель Центра TenQogam, считает необходимым разработать программу по стажировкам на предприятиях. Ермаганбет Булекпаев поддержал это предложение.

Планируется организовать встречу, на которой расскажут о программах вузов.