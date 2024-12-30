В рамках информационного освещения нарратива "Закон и Порядок" по инициативе прокуратуры города Астаны был разработан и реализован комплекс профилактических мероприятий по борьбе с контрабандой наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Астаны.

При взаимодействии Департамента полиции с логистическими компаниями на территории столицы утверждён план действий, предусматривающий использование служебно-розыскных собак для осмотра почтовых отправлений.

Выявлено четыре случая контрабанды наркотиков.

"К примеру, задержан фигурант, у которого в автомобиле изъято 4,9 кг мефедрона, полученного посредством доставки из г. Алматы. Также выявлен факт контрабанды "марихуаны" весом 914 гр, отправленных из Западной Австралии под видом надувного матраса. Задержано 4 лица. Кроме того, пресечена противоправная деятельность фигуранта, организовавшего международный канал поставки наркотиков из Таиланда. Изъято 998,43 гр высушенной марихуаны", - говорится в сообщении.

22.11.2024г. задержан гражданин Исламской Республики Иран, у которого в ходе обыска квартиры изъято 151,20 гр высушенной марихуаны, упакованной в почтовую бандероль из Великобритании.

"По всем фактам начаты досудебные расследования по ст.296, 297 УК. Задержано 6 наркосбытчиков, 1 лицо привлечено к уголовной ответственности и осуждено к 10 годам лишения свободы, в отношении остальных ведутся следственные мероприятия. Прокуратура города Астаны продолжает координировать усилия всех госорганов и служб для обеспечения законности и защиты общества от наркотической угрозы", - отмечено в информации.

Напомним, наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области.