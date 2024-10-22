Как в Астане решают проблемы с отоплением?
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Стало известно, что в Астане начали строить новые газовые тепловые станции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акима столицы Жениса Касымбека.
Глава города рассказал, что в позапрошлом году астанчане ощущали дефицит в теплоснабжении.
"Для решения этой проблемы осенью прошлого года завершили строительство и ввели в эксплуатацию ряд объектов: газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран", первый этап ТЭЦ-3. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час. Благодаря данным объектам город уже в прошедший отопительный сезон впервые за несколько лет вышел с профицитом тепла", - написал аким Астаны в соцсети Instagram.
Он добавил, что до конца этого года планируется завершить вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это должно дать столице еще 250 Гкал/час. Также, по словам Касымбека, началось строительство газовой тепловой станции "Тельмана" общей мощностью 620 Гкал/час.
"Планируем поэтапный запуск данной ГТС со следующего года. ГТС "Тельмана" позволит обеспечить теплоснабжением районы активной жилищной застройки. Также ведем проектирование газовой тепловой станции "Юго-Запад" мощностью 350 Гкал/час. С учетом ежегодного увеличения жилого фонда, новые объекты позволят обеспечивать город теплом до 2035 года", - написал Женис Касымбек.
Самое читаемое
- "Доказать всем, что я не такая": почему Татьяна Ким решила стать успешной бизнесвумен
- Землетрясение произошло в Кыргызстане
- Суд вернул жительнице Тараза отобранное акиматом жильё
- В Молдове прошёл референдум по вопросу стремления страны в ЕС
- С вещами на выезд: 50 иностранцев выдворили из Алматинской области