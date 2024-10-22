Как в Астане решают проблемы с отоплением?

Стало известно, что в Астане начали строить новые газовые тепловые станции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акима столицы Жениса Касымбека.

Глава города рассказал, что в позапрошлом году астанчане ощущали дефицит в теплоснабжении.

"Для решения этой проблемы осенью прошлого года завершили строительство и ввели в эксплуатацию ряд объектов: газовая тепловая станция "Юго-Восток", первый этап газовой тепловой станции "Туран", первый этап ТЭЦ-3. Данные объекты жизнеобеспечения дали городу более 1100 Гкал/час. Благодаря данным объектам город уже в прошедший отопительный сезон впервые за несколько лет вышел с профицитом тепла", - написал аким Астаны в соцсети Instagram.

Он добавил, что до конца этого года планируется завершить вторую очередь газовой тепловой станции "Туран". Это должно дать столице еще 250 Гкал/час. Также, по словам Касымбека, началось строительство газовой тепловой станции "Тельмана" общей мощностью 620 Гкал/час.