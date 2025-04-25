В столице Казахстана готовятся к масштабному празднованию Дня единства народа, который отмечается 1 мая. Этот день по праву считается одним из самых ярких и добрых праздников страны, символизирующих мир, согласие и сплочённость многонационального народа Казахстана. В честь знаменательной даты в Астане пройдут десятки ярких культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Праздничная программа начнётся уже 29 апреля. В этот день с участием членов столичной Ассамблеи народа Казахстана состоится интеллектуальная викторина "Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте". Во Дворце школьников им. М. Утемисова пройдут гала-концерт конкурса "Шаттық" среди учащихся и ретро-концерт "Бірлігіміз жарасқан".

Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина примет конкурс национальных танцев разных этносов "Би өнері – ұлттық мұра", а 30 апреля студенты Esil University соберутся на круглом столе "Біз — бір ұлтпыз" и фестивале "Бірлігіміз жарасқан". В этот же день воспитанники Центра технического творчества представят конкурс рисунков "Татулык мекені".

К празднику подключатся и творческие коллективы детских школ искусств: музыкальные школы и центры готовят концерты, конкурсы рисунков и выставки. Особенно насыщенная программа ожидается 1 мая. На территории Международного выставочного центра EXPO состоится массовый забег "Бірлік жарысы", посвящённый также 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. Здесь же пройдёт концерт творческих коллективов, показательные спортивные выступления и народные игры.

На улицах столицы пройдет акция "Бауырсак объединяет" - прохожих будут угощать традиционным угощением, символом гостеприимства. Праздничные концерты состоятся во Дворце школьников, в Президентском центре и на площади театра "Жастар". В Дворце "Жастар" также будет организована этновыставка и концерт с участием приглашённых звёзд.

День единства народа Казахстана в Астане станет настоящим праздником дружбы, культуры и спорта, где каждый житель и гость столицы сможет найти что-то по душе - от угощения бауырсаками до соревнований и живого общения в атмосфере национального единства.