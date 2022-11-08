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Как в Алматы трудоустраивают безработных
Центры занятости созданы в 2011 году местными исполнительными органами. В Казахстане сейчас действуют 205 центра занятости, они принимают людей, живущих в районах, городах областного и республиканского значения. Один из них функционирует в городе Алматы с многочисленной задачей - оказывать услуги посредничества гражданам и работодателям, реализовывать активные меры содействия занятости и социальной защиты от безработицы. Субсидирование рабочих мест, одна из важных программ в которых участвуют неправительственные организации как работодатели, и проработка этой программы и иных других мероприятий весьма значительна, тем более в завершении уходящего года. Обучающую встречу с представителями Центра занятости Акимата города Алматы на платформе Zoom оперативно организовал в рамках информационно-образовательной сессий Гражданский центр (ОФ Информационно-ресурсный центр).
С проектами содействующими профориентации, дополнительному профессиональному образованию и временному трудоустройству горожан, ознакомил ведущий спикер Турсункулов Асхат, руководитель отдела мониторинга Центра занятости населения Акимата г. Алматы. В ходе информационной встречи были представлены основные программы по трудоустройству населения, курсам для начинающих и практикующих специалистов, а так же и в интерактивном формате обсуждены вопросы и предложения от слушателей.
В рамках основных задач для поддержки предпринимателей и общественных организации организованы субсидируемые временные рабочие места, они осуществляются при помощи актуальных инструментов, призванных повысить мотивацию работодателей, а для молодых специалистов, возможностью повысить свои навыки, найти свое призвание и получить работу, зарегистрировавшись на электронной бирже труда Enbek.kz. В этой области успешно зарекомендовала себя программа "Молодежная практика", организованная для выпускников учебных заведений в получении первоначального опыта работы по специальности. Существует уже не первый год программа "Первое рабочее место", где предоставляют различные меры поддержки для лиц не старше 29 лет, которые не имеют опыта работы по специальности или недавно завершили обучение, либо вовсе его не имеют. Для лиц предпенсионного возраста реализовывается отдельный проект "Серебряный возраст". Срок участия в проекте "Серебряный возраст" также временный, составляет не более 12 месяцев и в период участия, городской Центр занятости населения субсидирует часть заработной платы за счет средств бюджета.
Востребован у безработных еще один вид трудоустройства, так называемые "Социальные рабочие места". При распределении рабочих мест данная программа предусматривает частичное субсидирование в размере 35% от назначенной зарплаты работодателя (но не превышающих 20 МРП) со стороны государства, но по-прежнему не более чем на 12 месяцев, с учетом всех необходимых отчислений. Подобный же пакет действует в программе "Общественные работы" лишь с разницей полного финансирования в пределах средств местного бюджета и средств работодателей по их заявкам. Право на участие в общественных работах имеют безработные граждане без права дополнительного заработка. Особое внимание уделено людям с особыми потребностями, трудоспособность которых поддержана льготами и квотами при устройстве на работу либо для общественных фондов инвалидов РК. Изменения правил составления договоров с работодателями коснулись многих неправительственных организаций, обычно они из года в год могут корректироваться и изменяться, ознакомиться свободно с ними можно на официальных цифровых площадках Центра занятости населения города Алматы или на специальных разъяснительных мероприятиях организованными специалистами отдела. Обсудить условия труда и посетить десятки мини собеседований за один день можно так же на проводимых "Ярмарках вакансий" в различных частях города, это уникальная возможность для соискателей напрямую пообщаться с работодателями и выбрать свой вариант. Также, онлайн-обучение востребованным навыкам проводится на платформе skills.enbek.kz, где сформирован пул краткосрочных онлайн-курсов с учетом востребованных профессий и навыков.
Если желаете узнать больше о программах Центра занятости населения, Вы можете получить консультацию в Доме социальных услуг (пр.Достык, 85), а также в Гражданском центре Алматы по следующим контактам: +7 727 398 95 25, e-mail: info@civilcenteralmaty.kz.
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