В Алматы предпринимаются меры для сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщают местные власти, в рамках реализации механизмов "форвардного закупа" и "оборотных" займов с отечественными производителями подписаны договора на поставку по фиксированным ценам 1 тысяч тонн риса (Asyl Dan Trade), 1,8 тысяч тонн мяса кур (Алатау-Кус), 170 тонн молока (Кокшетауский Молочный Завод Белогорье), 86,4 млн штук яиц (Сары-Булак) и 4,5 тысяч тонн сахара (Коксуский сахарным заводом), 800 тонн соли (Алтын Орда).

Для сдерживания колебаний цен на овощи (картофель, морковь, лук, капуста) в период межсезонья с фермерами Павлодарской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей заключены "форвардные" договора на поставку 9,7 тыс. тонн продукции по сниженным ценам. Дополнительно прорабатывается поставка раннеспелых овощей из Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей.

С торговой сетью Магнум заключен договор по фиксации цен на 11 наименований.

На сегодня прорабатывается заключение дополнительных договоров в рамках механизмов "оборотных" займов и "форвардных" контрактов с отечественными товаропроизводителями яиц (Когер LTD), мяса кур (Otan Green Food), риса (Қызылорда Құрылыс) и овощей (КХ "Омаров").