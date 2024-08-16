Как в Алматы прошли публичные обсуждения проекта будущей АЭС

Алматы стал 19-м регионом Казахстана, где прошли публичные обсуждения с общественностью возможного строительства атомной электростанции в Казахстане.Корреспондент BaigeNews.kz, присутствовавший на мероприятии, отмечает, что слушания в Алматы оказались богатыми на эмоции, обсуждения шли очень горячо.

С самого первого дня объявления о планах строительства АЭС в Казахстане эта тема не перестает волновать казахстанское общество. Пока ученые, занимающиеся ядерной физикой, находятся в радостном предвкушении от реализации проекта, некоторые казахстанцы опасаются, что атомная станция принесет стране не только пользу как стабильный источник электроэнергии, но и массу проблем – от экологических рисков до геополитических.

Организатор публичных слушаний Бану Нургазиева, руководитель Гражданского альянса, в начале встречи подчеркнула, что нынешняя серия публичных обсуждений, инициатором которых она является, не стоит путать с общественными слушаниями.

"Сейчас идут публичные обсуждения, а общественные слушания начнутся после референдума. Если на референдуме народ проголосует за мирный атом, за строительство атомной станции, то следующий шаг начнётся. Более 4-5 лет будет полностью исследование, общественные слушания, в том числе с участием экологов и потом только начинается строительство. Лично я считаю, что любой гражданин Казахстана, который действительно хочет нашей стране развитие и процветания, должен быть заинтересован в том, чтобы мы тоже пользовались зелёной энергией. И данные публичные обсуждения – это больше разъяснительная работа", - сказала Бану Нургазиева.

Фото автора.

По регламенту, определенному альянсом, вначале в течение часа проводилась презентация строительства АЭС в Казахстане, потенциала казахстанской науки в области ядерной физики, а также примеры обеспечения безопасности на действующих в разных странах мира атомных реакторах третьего поколения, аналог которых планируют установить в Казахстане.

Спикеры напомнили, что небезопасными были реакторы первого и второго поколения, которые строились в 50-80-е годы. А водно-водяные энергетические ядерные реакторы третьего поколения и поколения "3+", один из которых предлагается построить в Казахстане, обеспечены результатами всех новейших наработок в области безопасности, которые были сделаны из анализа произошедших любых ядерных инцидентов и аварий.

В качестве места строительства предложена площадка, где планировалось строительство ГРЭС, возле поселка Улькен на побережье озера Балхаш. Планируется, что на АЭС будет работать 2 000 человек, в том числе 400 физиков-ядерщиков. По планам, два блока станции будут вырабатывать 1 200 мегаватт электроэнергии.

Директор Национального ядерного центра Эрлан Батырбеков сообщил, что казахстанские ученые из возглавляемой им организации проводят уникальные научные исследования мирового масштаба по проблемам безопасности атомных станций.

"Выделю два проекта, которые сделаны казахстанскими учеными. Для безопасности нужна специальная бетонная ловушка, которая ловит расплав. Вот такой материал для улавливания мы нашли, мы его полностью обследовали, и такие ловушки с таким материалом сегодня строятся. Второй проект - мы единственные в мире смогли смоделировать расплавление активной зоны, аварийный вариант на Фукусиме. Зная состав металла, бетона, мы сделали такой расплав, проявили физику и дали рекомендации по утилизации того расплава, который находится сегодня под аварийным реактором Фукусимы. Мы сегодня также впереди планеты всей по исследованию безопасности реакторов на быстрых нейтронах, это реактор будущего, четвёртого поколения, которое в ближайшее время будет использоваться во всём мире. В частности, уже который год ведём эксперименты по безопасности тепловыделяющих сборов строящийся в Японии реакторов быстрых нейтронов", - сказал Батырбеков.

Фото автора.

Руководитель Института ядерной физики, что находится рядом с Алматы, напомнил, что здесь более 50 лет успешно, без инцидентов в режиме 24/7 работает исследовательский водно-водяной атомный реактор, который является уменьшенной копией того реактора, который используется при строительстве АЭС.

"Требования для исследовательского реактора и для реактора АЭС практически одинаковые, за это время его непрерывную работу обеспечивают наши специалисты, как минимум четыре поколения учёных, инженеров и специалистов поменялись. Говоря о безопасности, отмечу, на примере реактора в ИЯФ, что никаких угроз радиации для населения нет. Раньше, когда институт строился, возле института жили три тысячи человек, сейчас проживает 15 тысяч. Из них 50 жителям поселка Алатау мы раздали детекторы, каждый месяц снимаются показания, и ни разу не было превышения уровня радиации", - сказал глава ИЯФ Саябек Сахиев.

Генеральный директор "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин, в свою очередь заявил, что АЭС не навредит озеру Балхаш, так как по данным исследований, необходимое для атомной станции количество воды составляет 0,3% от природного испарения воды с поверхности озера. К тому же, по его словам, изъятая вода не будет обратно выливаться в озеро.

Вначале собравшиеся алматинцы внимательно слушали спикеров, однако, когда основные доклады закончились, модератор встречи Бану Нургазиева начала приглашать по ее словам заранее записавшихся горожан к микрофону, что вызвало недовольство у части собравшихся. Люди требовали рассказать не только о положительных сторонах строительства АЭС, но и дать слово тем компетентным экспертам, которые аргументированно и обоснованно могли бы рассказать о рисках атомной энергии.

Организаторам пришлось согласиться предоставить микрофон энергетику, экс-главе KEGOC Асету Наурызбаеву. Он подчеркнул, что на самом деле для покрытия дефицита электроэнергии в Казахстане существует альтернатива атомной энергетике и всего 33 страны мира имеет АЭС, в то время как остальные 170 стран – нет.

"Вопрос, который сейчас обсуждается, не в том, умрем ли мы без атомной энергетики, или нет. Нет, не умрем, мы будем снабжаться электроэнергией в любом случае, этот вопрос будет инженерно решен. Вопрос, который ставится перед народом Казахстана – о рисках, которые мы как ныне живущее поколение готовы принять на себя перед будущими поколениями. Атомная станция будет работать 60-80 лет, за это время 3-4 поколения будут получать электроэнергию, но потом десятки и сотни поколений после этого получат гору радиоактивных отходов, которую нужно охранять. Если солнечные и ветряные панели можно выбросить в пустыню, и они угрозы для жизни представлять не будут, то радиоактивные отходы – наоборот. Готовы ли мы подарить потомкам гору радиоактивных отходов? Это один из вопросов, который подразумевается для ответа на референдуме", - сказал Асет Наурызбаев.

Второй вопрос, который по мнению Наурызбаева важен, – надежность технологий. Он напомнил, что за всю историю атомной энергетики в мире взорвалось 2 реактора из 640 построенных, то есть, каждый 320-й реактор в мире взрывается.

Третий риск, с которым, по словам Наурызбаева, народ Казахстана должен согласиться или не согласиться принять на референдуме – зависимость от иностранных технологий.

"Несмотря на то, что нам говорят о том, что Казахстан – первый в мире производитель ядерного топлива, в реальности это не совсем так. Мы производим только сырье для ядерного топлива, но его обогащение происходит за пределами страны, так как Казахстан не обладает технологиями обогащения в силу участия в Договоре о нераспространении ядерного оружия, который запрещает нашей стране обогащать уран. Поэтому мы должны будем наш продукт отправлять на обогащение в другую страну и потом получить оттуда обогащенный уран, из которого уже делают таблетки для атомных станций в Усть-Каменогорске. Это важнейшая часть, находящаяся под контролем мирового сообщества и Казахстану вряд ли разрешат самостоятельно обогащать уран. Также нельзя забывать, что станция может быть отключена производителем программного обеспечения и ни один диспетчер на станции не сможет ничего сделать. Эти риски граждане Казахстана должны принимать во внимание", - сказал Асет Наурызбаев.

Отвечая на заявления некоторых выступавших о том, что энергодефицит невозможно будет закрыть без АЭС, Наурызбаев отметил, что инженеры решат задачу покрытия энергодефицита, но в случае с АЭС цена решения будет 60 тенге за киловатт, а в случае с ветровыми и солнечными станциями – 9 тенге за киловатт час.

"К тому же, хотел бы напомнить, что на юге Казахстана строится четыре новые мощные газовые станции, кроме того у нас есть собственный газ, который производится на Западном Казахстане и передается по газопроводу Бейнеу-Шымкент, это общеизвестные факты. Строится вторая ветка. Туда приводится российский газ из газопровода Центральная Азия – Центр. Газа много, мы половину добытого газа перерабатываем, вторую половину закачиваем под землю", - сказал Наурызбаев.

Когда обстановку в зале удалось разрядить, началась серия вопросов-ответов. И здесь горожане также высказывали свои опасения относительно предполагаемого строительства АЭС. Представителям госорганов напомнили, что недавно Казахстан и Германия подписали крупный договор по ВИЭ на 50 млрд долларов на строительство большого ветрового парка на 40 гигаватт энергии, и стоимость выработанной энергии будет ниже, чем от АЭС.

"Зачем нам нужна АЭС, если уже на Мангышлаке строится огромный ВИЭ-парк?", - спросила алматинка.

Замдиректора Департамента атомной энергетики Министерства энергетики Гульмира Мурсалова подтвердила, что данный проект имеется, но он предназначен для производства зеленого водорода.

"Все те мощности ветрогенерации пойдут на гидролиз для получения водорода, это электроэнергия не для потребления напрямую, а предусматривает производство водорода методом гидролиза. ВИЭ развивается, строится в достаточном количестве, насколько может себе позволить энергосистема Казахстана. Но ВИЭ – нестабильный источник генерации", - сказала Мурсалова.

За логичный вопрос из зала о том, почему при строительстве ветровых и солнечных электростанций, которые не могут стабильно давать энергию по понятным причинам, не строят аккумуляторы, представитель Минэнерго отметила, что все дело в цене.

"Мы на новых проектах требования по накопителям сейчас ввели. Но когда большие мощности, нужны большие накопители, которые стоят дорого и если их делать, то сам проект не будет окупаться", - пояснила Мурсалова, пообещав, что если на референдуме нынешнее поколение казахстанцев согласится принять все риски АЭС, то при разработке технико-экономического обоснования станции, сделают оценку воздействия на природу и в соответствии с экологическим кодексом и проведут немало обсуждений с народом страны.

Эколог Мэлс Елеусизов не верит в прозрачность проекта, напомнив также, что АЭС никогда не была чистейшей и безвредной для экологии. Активист движения против "Кок-жайлау" Ержан Ашим предложил организаторам публичных обсуждений пригласить ученых, имеющих альтернативный взгляд на необходимость строительства АЭС и на экспертном уровне провести дискуссию между ними и теми учеными, которые возглавляют крупные институты.

Также среди задававших вопросы звучали предложения модернизировать старые электростанции, обновить инфраструктуру, а не гнаться за строительством атомной электростанции. Казахстанцы в Алматы выразили опасения, что по опыту других крупных проектов, где позднее выявлялись коррупционные правонарушения, есть риск, что и на строительстве АЭС могут иметься коррупционные риски.

Свое мнение об АЭС выразил и вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев. Он напомнил, что любая электростанция, даже ветровая или солнечная, вредит природе, и вопрос наиболее безопасных для экологии технологий требует изучений. Тем не менее, по его словам, в мире и в Казахстане имеются очень жесткие требования для объектов энергетики, чтобы минимизировать воздействие на экологию, и если АЭС все-таки разрешат строить, Минэкологии будет тщательно отслеживать соблюдение требований.

Публичные обсуждения проекта строительства АЭС показали, что вопрос атомной энергетики – очень сложный, и является порой предметом дискуссий даже среди ученых и энергетиков. Тем не менее, в силу важности решения, его доверили принять народу на референдуме и только от решения граждан страны, как и говорил президент, будет зависеть судьба проекта АЭС в Казахстане.