Как в Алматинской области реализуют проект "G4 City"

Идея создания нового мегаполиса G4 City была озвучена ещё 15 лет назад. Активно проект начал развиваться в последнее время. Что делается в Алматинской области по реализации данного проекта, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Подразумевается, что G4 City станет крупным центром с высококачественными услугами в различных сферах, включая финансы, бизнес, торговлю, образование, здравоохранение, спорт, туризм и развлечения.

"К 2050 году планируется достичь следующих показателей: население 2 миллиона человек, 1 миллион рабочих мест, привлечение 4 миллионов туристов в год, 60% из них - иностранные, создание образовательного кластера для 40 тысяч студентов и строительство 3,6 миллионов квадратных метров для финансового бизнеса", - рассказал руководитель управления архитектуры и градостроительства Алматинской области Болат Мусылманбеков.

Весной текущего года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч гектаров, срок действия которой продлится до 2048 года. Ожидается, что новая экономическая зона обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города G4 City, который, в свою очередь, даст новый импульс развитию всего региона.

В конце октября заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев провёл совещание по вопросам дальнейшей реализации проекта "G4 Сity". Тогда вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков доложил, что все основные мероприятия Пошагового плана по реализации проекта G4 City исполняются в установленные сроки. Вице-министр указал на необходимость начать строительство "якорных" объектов, которые станут сигналом для международных инвесторов о старте реализации проекта.

Через пять дней, 31 октября на внеочередной ХІІІ сессии маслихата был рассмотрен вопрос об изменении и установлении границ города Қонаев и сельских округов Алматинской области. Тогда было принято решение о передаче 9757 гектаров земель Заречного сельского округа, в состав которого входят сёла Арна, Заречный, в границы проекта "G4 city".

Жители указанных населённых пунктов выразили свои опасения по поводу получения социальных и административных услуг. Аким города Қонаев Нурлан Куматаев успокоил их, сказав, что эти нормы вызваны дальнейшим развитием проекта "G4 city" и они без внимания не останутся. В своём выступлении градоначальник пытался доказать сельчанам, что они только выигрывают от таких изменений.

"На бытовом уровне для вас не возникнут неудобства – нынешняя социальная и административная инфраструктура и далее будут оказывать вам весь спектр услуг. На сегодняшний день Заречное и Арна являются сёлами. В связи с изменениями насёленные пункты войдут в состав нового города. Но, для реализации данного проекта необходимо было уточнить границы и приступить к следующему этапу работы – разработке генплана, что и было сделано", - разъяснил Нурлан Куматаев.

По данным управления архитектуры и градостроительства Алматинской области, на сегодня G4 City занимает 118 600 гектар и включает 31 населённый пункт с общим населением 168 тысяч человек. В Gate City уже построен и введён в эксплуатацию ряд жилых домов.