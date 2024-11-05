Как в Актюбинской области подготовят к зиме 4 440 км автодорог

На аппаратном совещании аким Актюбинской области Асхат Шахаров заслушал информацию о подготовке к зимнему содержанию автомобильных дорог в регионе. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области Айбек Кайер сообщил, что для содержания местных дорог зимой на 2025 год запланировали 2,7 млрд. тенге. Эта сумма будет утверждена на ближайшей сессии областного маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

Общая протяженность дорог в области составляет 4 440 км, в том числе 1 265 км областного значения и 3 175 км районного значения. За зимнее содержание этих дорог отвечают 43 подрядные организации. Подготовлена 401 единица техники, заготовлены пять тысяч тонн инертных материалов, 965 тонн дизтоплива. Как отметил Айбек Кайер, осталось подготовить тепловые пункты и обеспечить их необходимым запасом продуктов, также завершить работы по очистке водопропускных труб вдоль дорог.

По информации директора Актюбинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Айбола Данагула, компания обслуживает 1 869 км дорог республиканского значения. Из них 117 км дорог сейчас ремонтируются. Для ускорения процесса завершения работ привлечена дополнительная техника.

"На трассе определен 101 заснеженный участок. На 28 из них установили 86 км железобетонных ограждений. На остальных участках будут поставлены временные деревянные щиты. Также подготовлены 15 теплопунктов для водителей и их пассажиров, застрявших в снегопад на дорогах. Мобилизовано 28 единиц спецтехники. Недостающее число техники компания будет привлекать в аренду. Сейчас идет заготовка инертных материалов. В общем планируется подготовить 9400 тонн песка и 2020 тонн соли", - рассказал о подготовке к зиме Айбол Данагул.

Для предотвращения пробок строят кольцевые дороги на участках трассы "Актобе – Хромтау – Карабутак" и "Самара-Шымкент". Кроме этого, готовят запасные стоянки для транспорта в случае снежных заносов. Одна из них уже открыта в районе села Акжар Хромтауского района.

Заместитель акима города Жулдызбек Бисембин, в свою очередь, доложил о подготовке к зимнему содержанию дорог в областном центре. Город поделен на 24 участка, за каждым закреплена подрядная организация, которая отвечает за ее зимнее содержание. На уборку улиц зимой будет выезжать 350 единиц техники. Для очистки города от снега в дневную смену будут мобилизованы 30 бригад (40 погрузчиков, 150 самосвалов) и ночью 20 бригад (20 погрузчиков, 60 самосвалов). Подрядные организации уже запаслись 1250 тоннами соли, 1830 тоннами песчано-солевой смеси и более 2 000 тонной песка.

Асхат Шахаров выслушав доклады о подготовке к зимнему содержанию дорог в области поручил обеспечить полную готовность к зимнему содержанию дорог, своевременное реагирование на погодные условия и безопасность для всех участников движения.