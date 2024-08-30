Как устроена работа Конституционного Суда в Казахстане

Два года назад в Казахстане были внесены значительные изменения в Конституцию. В частности, была добавлена норма о создании Конституционного Суда, которая была закреплена в Конституции на основании республиканского референдума, состоявшегося 5 июня 2022 года. Подробнее об этой реформе в материале BaigeNews.kz.

Как принималось решение о создании Конституционного суда

Установление Конституционного Суда было включено в Конституцию Республики Казахстан в ходе республиканского референдума по поправкам, который состоялся 5 июня 2022 года. Создание этого органа было вынесено в отдельный раздел изменений, названный "Усиление механизма защиты прав граждан". В этом разделе предусмотрено, что Конституционный Суд будет рассматривать нормативные правовые акты Республики Казахстан, касающиеся прав и свобод граждан, и проверять их на соответствие Конституции.

Впервые идея создания Конституционного Суда была озвучена в Послании Президента 16 марта 2022 года. Он отметил наличие Конституционного совета, однако подчеркнул, что граждане не могут обращаться к нему напрямую. В то же время, глава государства уточнил, что при наличии Конституционного Суда, каждый сможет туда направить свои обращения. Президент подчеркнул, что работа Конституционного Суда должна быть эффективной и обеспечивать соблюдение положений законов.

Норму о создании Конституционного Суда, как и остальные поправки, на республиканском референдуме поддержали 77,18 процента избирателей.

Состав Конституционного Суда

Конституционный Суд включает в себя 11 судей, среди которых председатель и его заместитель. Глава государства назначает председателя, его заместителя и четырех судей, в то время как Парламент выбирает шестерых судей — по три от Мажилиса и Сената.

Согласно действующему законодательству, судьи Конституционного Суда не вправе одновременно быть депутатами или занимать иные оплачиваемые должности, за исключением должностей в преподавании, научной или творческой деятельности. Также им запрещено заниматься предпринимательством и состоять в руководящих или наблюдательных органах коммерческих организаций.

Кроме того, председатель и судьи Конституционного Суда не могут быть членами политических партий или профсоюзов и не вправе высказываться в поддержку какой-либо политической партии.

Председатель Конституционного Суда — Эльвира Азимова. Ранее она занимала должность Уполномоченного по правам человека в стране.

Рекомендации правительству

Конституционный суд начал работать с 1 января 2023 года. За первые шесть месяцев текущего года в суд поступило более двух тысяч заявлений. В итоге, судом было вынесено 39 решений, и по семи из них судьи изложили окончательные рекомендации правительству и уполномоченным органам по совершенствованию законодательства. Таким образом, Конституционный Суд стал дополнительным инструментом для казахстанцев, позволяющим защитить их права и законные интересы.

Судьи конституционного суда: Ерлан Сарсембаев, Асан Ескендиров, Айгуль Кыдырбаева, Канат Мусин, Айжан Жаткинбаева, Бакыт Нурмуханов, Еркин Онгарбаев, Роман Подопригора, Сергей Ударцев.

Как можно подать обращение в Конституционный суд

Гражданам, которые хотят подать обращение в Конституционный Суд, необходимо учитывать несколько важных моментов. В этом суде можно оспорить только закон или другой нормативно-правовой акт (НПА), влияющий на их конституционные права и свободы.

Кроме того, оспариваемый закон или акт должен уже быть использован судом либо иметь непосредственное воздействие на права и свободы в конкретном деле с участием гражданина. Также важно, чтобы по этому делу уже было принято судебное решение, вступившее в законную силу. Существуют и временные рамки для подачи заявки: заявление в Конституционный Суд следует подавать не позже одного года после вынесения судебного акта.

Игнорирование этих общих требований (с более детальной информацией можно ознакомиться в законе "О Конституционном Суде") может привести к тому, что обращение не будет принято к рассмотрению.

Обращения в Конституционный Суд принимаются посредством e-Otinish или на бумажном носителе — по адресу Конституционного Суда.