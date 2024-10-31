Как усиление контроля за бюджетными стройками воспринял бизнес

В Казахстане с 2025 года усилят контроль за инвестиционными проектами, строительство которых ведётся за счёт бюджетных средств. Как новшество восприняли стройкомпании, узнал корреспондент BaigeNews.kz.

По данным Бюро национальной статистики, за девять месяцев 2024 года темпы строительства в Казахстане увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объём выполненных работ составил более 5,4 трлн тенге. Из них частными строительными организациями выполнено 90,9% работ, иностранными – 8,7% и государственными – 0,4%.

Насколько добросовестно эти организации выполняют свои обязательства? Такой статистики, к сожалению, нет. Однако о фактах нарушений в строительной отрасли приходится слышать довольно часто.

Государство намерено ужесточить контроль за строительством объектов, которые возводятся за счёт бюджетных средств. Так, с 1 января 2025 года со стороны Минфина казначейское сопровождение будет применяться в отношении договоров по инвестпроектам со сметной стоимостью от 1 млрд тенге. Ранее этот показатель составлял 2 млрд тенге.

Что думает об этом сам строительный бизнес? Руководитель Ассоциации застройщиков Карагандинской области Толеген Ашимов отметил, что для проверок государству для начала потребуется достаточное количество квалифицированных специалистов.

"Когда строится бюджетный объект, есть четыре участника строительства, три из которых принимают на себя обязательства на конкурсной основе и отвечают за данный объект. Это генеральный подрядчик, имеющий лицензию на производство работ, технический надзор, который должен иметь аккредитацию, разработчик проекта – авторский надзор, и четвёртый участник – это заказчик строительства. Эта система сохранилась ещё с советских времен, но тогда была иная система проверок, у которой были и плюсы, и минусы. Плюс – было управление капитального строительства горисполкома, где были несколько отделов: сметный, отдел электриков, производственный отдел и т.д. Там было 30-40 сотрудников со специальным образованием. А сейчас эти функции выполняет отдел строительства при акимате, где работают 5-6 специалистов, из которых только несколько окончили технический вуз, а остальные – экономисты и юристы. Они, естественно, ничего не успевают. Тем более, специальную проверку работ сантехника, электрика, вентиляции никто не производит. Это те работы, которые требуют специальных знаний. Поэтому качество строительства зависит от того, что "намутил" генеральный подрядчик, а руководители многих строительных фирм хоть и имеют образование строителя, то только в области промышленно-гражданского строительства. Он изучал фундамент, стены, но не изучал вентиляцию и электрику и потом руководит жилищным строительством. Это неправильно. Должно быть функциональное разделение в контроле специалистов", – говорит Толеген Ашимов.

По его словам, обычно стройфирмами руководят экономисты и юристы, а в идеале должны быть профессионалы в сфере строительства.

"Застройщик сам выбирает себе подрядчика, сам выбирает себе технадзор, и сам же выбирает себе проектировщика. Ну, естественно, он соберёт своих аффилированных лиц: друзей, знакомых и т.д. По моему мнению, надо так: застройщик пусть выбирает подрядчика, ГАСК пусть подбирает технадзор, а проектировщика пусть выбирает отдел архитектуры города. А потом застройщик через эти организации пусть оплачивает их услуги. И тогда проектировщик будет знать, что он отвечает перед отделом архитектуры города, технадзор будет отвечать перед ГАСКом, и они не будут "плясать" под заказчика. Вот это мы предлагаем сейчас. Тогда резко возрастёт качество жилищного строительства", – считает Толеген Ашимов.

Также он поддерживает усиление контроля со стороны государства за бюджетными инвестпроектами.

"Это однозначно нужно. В этом ничего страшного нет. Потому что обычно наперёд забирают деньги те, кто недобросовестно работает. Надо увеличить спрос с технадзора и проектировщика, чтобы они несли персональную ответственность. Не должно быть такого понятия как "ответственность юридического лица", у каждой ошибки должна быть фамилия, имя и отчество. По технадзору мы практически добились этого. Но, надо признать, идёт бешенное сопротивление. Но надо это преодолевать", – считает Толеген Ашимов.

По данным управления строительства Карагандинской области, на финансирование жилищного строительства в 2024 году было запланировано более 23 млрд тенге из бюджетных средств.

Основатель стройкомпании "СМК GROUP" Медет Жахметов также считает, что государство должно усиливать контроль над строительством.

"В каждом регионе есть исполнительные органы, например, ГАСК и отдел строительства, которые получают зарплату и должны выполнять свои обязанности и контролировать всё. Раньше порог был 2 млрд тенге, теперь будет 1 млрд... Но я думаю, не должно зависеть от этого порога, если идёт привлечение средств граждан и государства на это строительство. Есть авторский и технический надзор, которые должны постоянно контролировать ход строительных работ. Будь то мелкие объекты, или крупные. Ведь у нас есть строители, которые без единого документа могут приступать к строительству. И после завершения стройки начинают собирать документацию. Я считаю, такое должно пресекаться. А для этого нужен жёсткий контроль со стороны государства. Бесконтрольность приводит к таким случаям, когда застройщики несерьёзно относятся к документации", – говорит Жахметов.

Член Совета строительства, ЖКХ и энергетики города Караганды Станислав Догаев тоже согласен с коллегами.

"С увеличением объёмов проводимых государственных закупок нововведения являются нормальным откликом от уполномоченных органов. Для ГАСКа, органов технического и авторского надзора по большему счёту нет выборочного подхода в части того, от какой или до какой суммы работ нужен контроль. Главное для контроля бюджетных средств – не проводить бюрократические реформы", – говорит Станислав Догаев.

В пример он привёл то, что в Строительном кодексе РК предлагается отменить действующие документы органов технического надзора и авторского надзора, которые осуществляют контроль проектов за счёт бюджетных средств.

Простыми словами меняется наименование документа и вносятся дополнительные требования для получения и переоформления уже действующих документов.

"В связи со сменой уполномоченного органа на министерство промышленности и строительства предлагают сменить порядок получения разрешительных документов. Будет правильнее, если уполномоченный орган переоформит самостоятельно такие документы без вмешательства в основную деятельность самих органов технического и авторского надзора. Переименование и переоформление действующих документов или их прекращение может негативно отразиться на возводимых объектах и ослабнет их контроль", – добавил Станислав Догаев.

Он отметил, что ежегодно государство объявляет конкурс на большой объём строительных работ , однако основная сумма финансирования по данным инвестпроектам распределена на последующие годы.