Как улучшилась социальная поддержка казахстанцев со стороны государства за 2024 год, оценил BaigeNews.kz.

1. Минимальная заработная плата (МЗП)

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы повышен до 85 000 тенге. Повышение позитивно отразилось на благосостоянии около 1 млн 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетных работников.

В 2024 году утверждена новая методика определения размера МЗП, согласно которой её размер рассчитывается на основе медианной заработной платы и производительности труда.

За последние 5 лет МЗП увеличилась в 2 раза (с 42 500 тенге до 85 000 тенге). Повышение позитивно отразилось на благосостоянии около 1,8 млн. граждан, включая 350 тысяч бюджетных работников.

2. Рост зарплаты гражданских служащих

В стране порядка 1,2 млн гражданских служащих. Правительством, исходя из финансово-экономических возможностей, принимаются последовательные меры по повышению уровня их заработной платы.

Продолжено поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч отдельных категорий гражданских служащих. В 2024 году их заработная плата повышена на 20% (по сравнению с 2023 годом).

Справочно: в результате на сегодняшний день их заработная плата составляет:

- у бухгалтера, экономиста, юриста, менеджера по госзакупке, инспектора по кадрам со стажем работы 5-7 лет – 142 тысячи тенге;

- у водителя, электрика – 98,9 тысячи тенге;

- у дворника, сторожа (вахтера) – 93,5 тысячи тенге

3. Пенсионное обеспечение

В рамках ежегодного повышения пенсий с 1 января 2024 года солидарные пенсии проиндексированы на 9%, базовая пенсия - на 7%.

В 2024 году минимальный размер базовой пенсии повышен до 65% от прожиточного минимума (2023 год – 54%), а максимальный до 105% прожиточного минимума (100%).

В текущем году пенсии получают 2,4 млн человек (на 01.11.2024 г.), из них более 450 тысяч получают накопительную пенсию из ЕНПФ. На пенсионные выплаты в республиканском бюджете на 2024 год предусмотрено 3 759,4 млрд тенге, что эквивалентно 2,8% ВВП.

4. Адресная социальная помощь

В соответствии с поручениями Главы государства реализуются меры содействия занятости и социальной защиты, в результате снижается численность людей с доходами ниже черты бедности. Проактивная помощь через Цифровую карту семьи оказана

более 830 тысяч человек.

Утверждена Методика расчета медианного дохода (МД) на основе данных Цифровой карты семьи. Медианный доход будет применяться при определении черты бедности для назначения АСП.

В рамках Социального кодекса с 2025 года порядок определения черты бедности будет оптимизирован. Планируется привязать к среднему медианному доходу по стране, что положительно скажется на размерах социальной помощи малообеспеченному населению.

Внедрение МД предусматривает поэтапное приближение Казахстана к международным стандартам при определении черты бедности и снимает социальное напряжение общества, связанное с составом и величиной прожиточного минимума (ВПМ).

Для расчета МД наиболее приемлемым и достоверным источником является Цифровая карта семьи (ЦКС), с учетом перспектив ее развития, наполнения и оцифровки всех видов доходов. Ее использование обеспечит доверие со стороны населения и оперативность расчета МД.

5. Содействие занятости населения

В реализацию поручений Главы государства:

- по состоянию на 18 ноября 2024 года трудоустроено более 800 тысяч человек, из них более 400 тысяч составляют молодые люди.

- по состоянию на 1 ноября 2024 года мерами занятости охвачено более 200 тысяч молодых людей (план 100 тысяч). Из них 3,6 тысячи прошли краткосрочное профессиональное обучение, 16,8 тысячи обучились основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес", 3,5 тысячи получили гранты, 79 тысяч трудоустроены на субсидируемые рабочие места, а 122,9 тысячи устроились на свободные вакансии.

В текущем году 8,9 тысячи человек получили гранты на реализацию бизнес-идей, в том числе граждане с инвалидностью и родители, воспитывающие детей с инвалидностью.

6.Трансформация центров трудовой мобильности с внедрением оплаты труда сотрудников на основе результатов трудоустройства безработных

Пересмотр подходов к оплате труда сотрудников карьерных центров стал важным шагом в масштабной трансформации службы занятости и переходе на цифровой формат работы. Новый механизм оплаты труда состоит из двух частей: базовой, с использованием цифровых инструментов, и переменной, зависящей от результатов трудоустройства представителей "сложных" (целевых) групп населения.

7. Защита трудовых прав работников

Для усиления контроля за трудовыми отношениями и создания независимой системы государственного контроля от местных исполнительных органов на центральный уровень переданы соответствующие функции. Создан Комитет государственной инспекции труда с территориальными подразделениями.

Для раннего выявления предприятий с рисками трудовых конфликтов создана Цифровая карта трудовых рисков, которая охватывает 93 тысячи предприятий всех секторов экономики.

В информационной системе HR Enbek разработан модуль "АРМ Профсоюза" - автоматизированное рабочее место для профсоюзов, где профсоюз сможет вводить свои данные, сообщать о нарушениях и проблемах в коллективах, для оперативного реагирования инспекторов труда.

В настоящее время оцифрованы коллективные договора 7,9 тысячи крупных и средних предприятий страны (98,2%) проведена работа по упрощению и прозрачности процедуры заключения коллективных договоров.

8. Платформенная занятость

С 1 июля 2024 года для формализации деятельности и охвата минимальной социальной гарантией лиц, занятых на интернет-платформах, внесен ряд поправок в действующее законодательство (Социальный кодекс, Налоговый кодекс, закон "Об обязательном социальном медицинском страховании).

Для индивидуальных предпринимателей упрощены условия через приложение e-salyq Business за счет снижения ставок соцплатежей до 4%, а также признания операторов интернет-платформ налоговыми агентами (обязательством уплаты ИПН

и соцплатежей).

Реализован пилотный проект с компанией "Яндекс.Такси", в котором апробирован данный механизм. На сегодняшний день 35 тысяч водителей Яндекса зарегистрированы в качестве ИП. Количество фискальных чеков, выписанных водителями – 34,4 млн Сумма совокупного дохода, фискализированного КГД МФ РК – 44,4 млрд тенге.

9. Государственные услуги социально-трудовой сферы

По состоянию на 1 ноября 2024 года в социально-трудовой сфере всего оказано 24,4 млн государственных услуг, из которых 22 млн или 90% от общего числа оказанных услуг оказано в электронном виде (в том числе 1,3 млн оказанных проактивно), 2,4 млн или 10% - бумажно.

10. Программа "Нацфонд – детям"

С 2024 года 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда начисляются на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия.

При этом в 2024 году на счета участников программы начислена сумма в размере 695,5 млн долларов, из которых фактически в 2024 году будет выплачено 30,6 млн долларов тем участникам, которые достигли и достигают 18 лет в 2024 году).

По данным ЕНПФ, с 1 февраля 2024 года начаты выплаты по программе "Нацфонд — детям".

Их получают все дети в возрасте до 18 лет, имеющие гражданство Казахстана. По состоянию на 1 ноября 2024 года с начала года в рамках программы" исполнено (переведено уполномоченным операторам для зачисления на банковские счета заявителей) 33 546 заявлений на общую сумму 3,4 млн долларов США.

Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 17 991 заявление на сумму 1,8 млн долларов, для оплаты образования – 15 555 заявления на сумму 1,6 млн долларов.

11. 19 июня 2024 года Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства"

Закон направлен на снижение рисков закредитованности граждан, случаев оформления займов и микрокредитов мошенническим способов, незаконного снятия денег с банковских счетов клиентов и обеспечит поддержку реального сектора экономики долгосрочной ликвидностью по доступным условиям, вовлечение банковского сектора и частных инвесторов в кредитование экономики, а также дальнейшее развитие финансового сектора и конкуренции.