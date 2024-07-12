Как укрепление доллара отразится на выплатах детям из Нацфонда

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов рассказал, можно ли ожидать роста размера выплат из Нацфонда на счета детей на фоне укрепления доллара, передаёт BaigeNews.kz.

"Доходность Национального фонда очень хорошая. Национальный фонд за прошедшее время, за полгода заработал около 3 млрд долларов. Со средней доходностью 4,5%. Это первое. Второе. Национальный фонд детям сохраняется, инвестируется в доллары. Поэтому пока нам разницы нет. Нужно будет смотреть на курс, который будет складываться в начале следующего года, потому что распределение на счета конкретно, как и конкретно у детей происходит по итогам года", - заявил Тимур Сулейменов.

По его словам, нужно дождаться завершения года.

"Мы закрываем год, считаем какой был инвестиционный доход, берем от него половину, переводим в тенге, номинально начисляем на персональные счета. И это даже не все. Потому что мы уже продолжаем этими деньгами управлять, чтобы они не сидели просто так на счете. Их же надо приумножать. Поэтому мы продолжаем приумножать и будем делать это дальше. Поэтому я сейчас бы не смотрел на колебания курса. Лучше смотреть на доходность долгосрочную. Я как сам родитель, мне важно, чтобы долгосрочно Национальный фонд управлялся хорошо и давал долгосрочную доходность. В любом случае мы управляем на основном - долларах. И самое важное, когда выплаты будут рассчитываться, когда будут курсы", - резюмировал глава Нацбанка