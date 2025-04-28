В Талдыкоргане продолжается главное судебное разбирательство по резонансному делу об убийстве 16-летнего Шерзата Полата, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. По просьбе адвокатов потерпевшей стороны в суде демонстрируют видеозаписи допроса главной свидетельницы Эльмиры Нуркеновой.

На видеозаписях представлены моменты допроса свидетельницы 5 октября 2024 года.

Девушка рассказывает следователю, что происходило в ту ночь. Повествование идет на русском и казахском языках.

Услышав женские крики, Эльмира Нуркенова вышла из машины и направилась в сторону драки. Там около 3-4 человек пинали лежачего парня.

"По движениям я видела, что пинают. Я прибежала и потянула мужчину в черной куртке. Кто это был, не могу сказать. Он стоял спиной. Я крикнула: "Перестаньте". Мальчик был в серой футболке и черных брюках. Абзал бил его ножом в направлении сердца со стороны спины. Человек лежал на животе. Когда я одернула одного из мужчин, я увидела лежачего парня и встала в ступор. Первый раз такое вижу. Ничего не могла ни сказать, ни сделать", - рассказала следователю Эльмира Нуркенова.

Ранее адвокаты семьи Шерзата Полата заподозрили свидетельницу в противоречиях в показаниях.

На прошлом судебном заседании свидетельница Эльмира Нурбекова в своих показаниях рассказала о том, что происходило после драки у магазина. Также сообщила, что она и подруга гуляли в кафе с подсудимыми перед нападением на Шерзата Полата.