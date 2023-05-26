Как уберечься от трагедии на уличных аттракционах

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Ежегодно в Казахстане на уличных аттракционах получают увечья, как дети, так и взрослые. При этом статистику несчастных случаев падений с качелей батутов и каруселей никто не ведет. Однако подобные происшествия не всегда заканчиваются ссадинами и ушибами, есть и летальные случаи. Достаточно вспомнить трагедию на роуп-джампинге в Караганде или случай со смертельным исходом в Шымкенте. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, кто отвечает за безопасность детей на аттракционах.

Руководитель Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская рассказала, что с начала сезона на работу батутов и аттракционов уже поступали жалобы от родителей. В основном люди жалуются на неудовлетворительное состояние оборудования, также их беспокоит насколько безопасно пользоваться такими услугами.

"В ряде случаев у людей вызывает опасение безопасность, также есть факты, когда ребенок ударился головой и получил легкое сотрясение, либо поскользнулся и выпрыгнул с батута на асфальт, сорвав кожу на руке до крови. На стационарные аттракционы в парках жалоб не было", - сказала Светлана Романовская.

Национальный стандарт по безопасности аттракционов в Казахстане был принят лишь в 2019 году, спустя год после того, как вступил в действие технический регламент Евразийского экономического союза, касающийся аттракционов.

В КазСтандарте пояснили, что технический регламент ЕАЭС устанавливает правила и процедуры, которыми должны руководствоваться государства-члены объединения (Казахстан, Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения) в отношении аттракционов, чтобы обеспечить их безопасность и соответствие установленным требованиям.

В национальном стандарте прописаны требования по безопасности на каждый из видов аттракционов вплоть до того, в каком месте должен стоять тот или иной аттракцион, на каком удалении от опасных объектов, каким должно быть его санитарное состояние.

Кто следит за порядком?

В ДЧС Алматы рассказали, что за безопасность батутов и аттракционов отвечают в первую очередь их владельцы и те, кто эксплуатирует это оборудование. А вот государственный контроль за соблюдением требований безопасности осуществляют акиматы областей, Алматы, Астаны и Шымкента. При этом не определен единый уполномоченный орган, который централизованно выполнял бы все функции контроля. Поэтому каждый год акимат Алматы совместно с другими госорганами проводит заседания комиссии по недопущению происшествий на аттракционах. Также проводятся обходы вместе с сотрудниками ДЧС, во время которых и выявляются нарушения. Если нарушения найдены, владельцам батутов рекомендуют добровольно прекратить опасную деятельность.

Безусловно, добросовестные руководители парков аттракционов и сами заинтересованы в безопасности отдыхающих, поэтому следят за состоянием своего оборудования. При этом статистики по недобросовестным нет, тем более, что количество серьезных инцидентов, к счастью, не так много.

Родители могут сами обезопасить детей

Говоря о безопасности детей на аттракционах и батутах, нельзя не отметить и роль самих родителей. Ведь они могут и должны сделать все со своей стороны, чтобы отдых в парке не закончился трагедией.

Мама двоих детей, практикующий врач, ассистент кафедры внутренних болезней Айгерим Сеитова подчеркивает, что дома с детьми обязательно нужно проводить инструктаж по правилам безопасности на площадках и аттракционах.

"Пустить или не пустить на тот или иной аттракцион, зависит в первую очередь от возраста детей. Каждый родитель знает способности своих детей, чего они боятся, что им нравится, поэтому перед походом в парк интуитивно и родители, и дети знают, на какие аттракционы и батуты пойдут и какой или аттракцион подойдет ребенку", - говорит Айгерим.

Что касается санитарно-эпидемиологического состояния, то несмотря на то, что владельцы и арендаторы аттракционов и батутов также должны следить за ним, но и родителям и детям со своей стороны тоже можно предпринять меры профилактики.

Профессор КазНМУ имени Асфендиярова и главный внештатный детский инфекционист УОЗ Алматы Адыл Катарбаев полагает, что в идеале одновременно на батуте должно находится столько детей, чтобы они могли соблюдать социальную дистанцию. И, конечно же, родители должны прививать культуру личной гигиены своим детям и соблюдать ее самим.

"От взрослых, отдыхающих в парках, зависит немало. Например, некоторые взрослые плюют на асфальт, и неизвестно, какие микробы в их слюне, а здесь же дети кругом бегают, и дети могут случайно упасть. Недаром парки называются местами "культуры и отдыха", нам важно воспитывать культуру поведения у детей и взрослых", - считает профессор.

Кроме того, риск для детей, по мнению специалиста, представляет момент приема пищи в парках.