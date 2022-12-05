Как уберечь себя от туберкулёза и отличить его от гриппа, рассказал эксперт

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Директор Центра фтизиопульмонологии Алматы Жанар Сапиева рассказала корреспонденту BaigeNews.kz об эпидемиологической ситуации с туберкулёзом в мегаполисе, мерах профилактики и взаимосвязи заболеваемости со временем года.

— Какова сейчас ситуация с заболеваемостью туберкулёзом в Алматы?

— Эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу в городе Алматы относительно стабильная, основные показатели по туберкулёзу ниже среднереспубликанских. Показатель заболеваемости туберкулёзом самый низкий по республике. Для сравнения: экстраполяция туберкулёза за 2022 год в Алматы составляет 23,1 на 100 тысяч человек, а по Казахстану – 37,2 на 100 тысяч жителей.

Показатель заболеваемости туберкулезом за 11 месяцев 2022 года в Алматы составил 20,4 на 100 тысяч жителей против 20,9 в аналогичном периоде 2021 года, что ниже на 2,4%.

Ведется активная работа по раннему выявлению туберкулёза в поликлиниках города.

— Влияет ли время года на уровень заболеваемости туберкулёзом?

— Нет, не влияет. Всем известно, что ведущим фактором в заболеваемости инфекционными заболеваниями на протяжении всей эволюции человека является климат. Климат — фактор, влияющий не только на здоровье человека, но и на жизнестойкость микроорганизмов. По литературным данным, микроорганизмы удивительно быстро могут изменять свою вирулентность и адаптироваться к новым условиям существованиям. Так, микобактерия туберкулеза содержит 4173 гена, из них примерно 80 генов под влиянием климата могут изменить свою вирулентность.

Город Алматы имеет континентальный климат, но, несмотря на это, особого влияния на заболеваемость туберкулёзом не наблюдается, небольшие пики заболеваемости отмечаются в марте, апреле и ноябре месяце.

Необходимо отметить, что солнечный свет способствует выработке витамина Д, который повышает иммунитет человека и может снизить риск заболевания туберкулёзом.

— По каким основным симптомам можно понять, что заболел туберкулёзом, а не ковидом или гриппом?

— Действительно на начальном этапе очень схожи проявления гриппа, COVID-19 и туберкулёза.

Первое — это незначительный кашель, незначительное повышение температуры тела, озноб, слабость, недомогание. Поэтому чаще всего обращающееся население и зачатую сами медицинские работники забывают, что такие симптомы могут указывать и на туберкулёз, таких пациентов чаще лечат в соматических стационарах от вирусной инфекции.

Поэтому крайне важно помнить основные признаки туберкулёза: неострое начало, кашель более двух недель на фоне слабости, утомляемости, возможно незначительное повышение температуры тела, снижение аппетита, а в последующем может быть снижение массы тела.

Если у вас есть эти признаки, и они схожи с COVID-19, то вам нужно обязательно обратиться в медучреждение и попросить параллельно взять анализы на туберкулёз, особенно если у вас был контакт с больным туберкулёзом.

— Каковы основные меры профилактики туберкулеза? Насколько они эффективны?

— В первую очередь это прививки против туберкулёза вакциной БЦЖ и флюорографическое обследование органов грудной клетки лицам из группы риска один раз в год. Непривитые дети подвергаются большому риску заражения туберкулёзом и развитию тяжелых форм туберкулёза, вплоть до летальности. Сегодня доказано, что вакцина БЦЖ обладает 80-процентной эффективностью в профилактике тяжёлых форм туберкулёза у детей.

К сожалению, многие не относятся серьезно к профилактике скрытой формы туберкулёза, или правильно называть латентно туберкулёзной инфекции. Латентный туберкулёз — скрытая форма туберкулёза, при которой у инфицированного человека туберкулиновая проба даёт положительную реакцию при отсутствии клинических и рентгенологических признаков туберкулёза. Состояние опасно тем, что может затянуться на долгие годы, никак себя не проявляя.

Своевременное выявление латентной туберкулёзной инфекции у детей и пациентов групп риска — необходимая мера для предупреждения распространения болезни. Для её диагностики в Казахстане проводятся тест Аллерген туберкулёзный рекомбинантный, при положительном результате после консультации фтизиатра назначается профилактическое лечение, эффективность которого достигает от 60 до 90%

Важно знать, чем раньше будет выявлено заражение, тем легче будет назначить соответствующее лечение и побороть болезнь на ранней стадии. Для этого не стоит пренебрегать регулярными медицинскими осмотрами и постараться избегать тесных контактов с большим количеством человек, в особенности потенциально больных. Лучше остерегаться кашляющих людей, в особенности тех, кто делают это без защиты носовым платком. Важно следить и за своим питанием. Не стоит пренебрегать приёмами пищи, в особенности завтраками. Лучше перекусить чем-то лёгким, чем остаться совершенно голодным.

Регулярные приемы пищи помогают защититься не только от заражения туберкулезом, но и другими инфекционными заболеваниями. Таким образом, профилактика при туберкулёзе представляет собой комплекс мер, обязательных для выполнения.

— Можно ли полностью уберечь себя от заражения туберкулёзом?

— Человек не может себе позволить "отдельный воздух", учитывая, что туберкулёз передается воздушно-капельным путём, всегда имеется риск заражения. Важную роль в защите от туберкулёза играет хороший иммунитет.

Современная медицина даёт возможность бороться с туберкулёзом, а своевременная профилактика помогает предотвратить его развитие. Каждому человеку необходимо быть внимательным к себе и своим близким, вести здоровый образ жизни, обращаться за советом и помощью к врачам — это увеличит ваши шансы защитить себя от туберкулёза.