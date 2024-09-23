Как уберечь детей от опасных игр в Интернете рассказали эксперты

Кибербезопасность, особенно в контексте защиты детей от угроз в цифровом мире, становится одной из главных задач для государства, родителей и образовательных учреждений. Кто и как контролирует популярные цифровые игры и действительно ли некоторые ресурсы угрожают безопасности несовершеннолетних? Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Меры по мониторингу и блокировке контента

Как отметил эксперт в области кибербезопасности, ИТ и маркетинга Евгений Питолин, работа по обеспечению кибербезопасности детей включает действия операторов связи, которые мониторят трафик и реагируют на поступающие жалобы.

"Если поступает какая-то жалоба на сайт или контент, это фиксируется в едином черном списке, и такие сайты блокируются. Кроме того, жалобы поступают через МВД и цифрового регулятора. Направляются уведомления доменным регистраторам, и их работа приостанавливается", - рассказывает Питолин.

Сайты, размещенные на территории Казахстана, блокируются быстрее и проще, тогда как ресурсы, находящиеся за рубежом, требуют больших усилий для мониторинга и блокировки. Особенно это касается зарубежных социальных сетей. В этом случае вопрос решается посредством подачи жалобы модератору.

Только в этом году Министерство культуры и информации выявило 22 факта распространения информации, пропагандирующей суицид, из которых в результате удалены 19 материалов. Также обнаружено 157 фактов распространения информации, пропагандирующей насилие, из которых ограничено 56 Интернет-ресурсов, а также направлены уведомления по 101 материалу.

Эксперт юридической фирмы DRC Qazaqstan Елжан Кабышев в свою очередь отметил, что в Казахстане мониторинг и блокировка контента, который негативно влияет на детей, осуществляются на основании нескольких законов. Основным нормативным актом является Закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (основной закон, на основании которого блокируют контент), а также законы "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О средствах массовой информации" (ныне утративший силу) и "О рекламе".

"Что касается блокировки контента, связанного с цифровыми играми, то, в отличие от стран, таких как Япония или государства Европейского Союза, где для определённых игр существуют специальные версии, в Казахстане масштабных блокировок доступов к играм не было зафиксировано. Однако в 2021 году был зарегистрирован случай, касающийся игровой платформы Steam, когда три URL-ссылки были внесены в реестр запрещенных сайтов. Причиной стало предписание госоргана от 2016 года, связанное с распространением порнографических материалов, но позже ссылки были исключены из реестра", - рассказывает Елжан Кабышев.

Интересны также случаи блокировки статей об играх.

"Например, в том же 2021 году статья на сайте Playground.ru, посвящённая игре Grand Theft Auto V, была запрещена из-за упоминания интернет-казино. Однако после удаления статьи доступ был восстановлен. Кроме того, в 2018 году сайт компании "Технодом", которая продает игровые консоли и физические копии игр, был заблокирован из-за продажи товаров для взрослых, что, по мнению госорганов, могло негативно влиять на детей. Даже наличие предупреждений о взрослом контенте и система SMS-верификации не помогли избежать блокировки", - отмечает эксперт.

Что касается конкретных данных о заблокированных URL, в период с 2019 по 2023 годы, по данным реестра Internet Freedom, который использует информацию Министерства культуры и информации, были заблокированы следующие ссылки по основаниям, связанным с вредом для здоровья и нравственности детей:

- 2019 год – 19 URL-ссылок;

- 2020 год – 59 URL-ссылок;

- 2021 год – 2906 URL-ссылок;

- 2022 год – 606 URL-ссылок;

- 2023 год – 234 URL-ссылки.

Елжан Кабышев отмечает, что в Казахстане ведётся работа по мониторингу и блокировке вредоносных сайтов, даже существует для этого отдельная система под названием "Кибернадзор", с помощью которой государственные органы координируют мониторинг и блокировку онлайн-контента в сети. Однако блокировки конкретных цифровых игр происходят крайне редко (если практически не происходит), а если и происходит блокировка игр, то уже постфактум, не коммунициируя с издателями/разработчиками игр по внесению корректировок.

Проблема вредоносного контента

В последнее время обсуждаются случаи появления игр и книг, которые, предположительно, могут призывать детей к суициду.

"Я видел много пересылок в чатах со скриншотами касательно этих Telegram-ботов и книг. У меня нет данных о том, что именно этот контент действительно вредоносен. Это не означает, что это не так. Просто, у меня этих данных нет. И мне кажется, что многие пытаются искусственно создавать панику и шумиху по разным причинам. Этот аспект всячески изучен в психологии. Поэтому, не отрицая тот факт, что эта игра, этот Telegram-бот могут быть вредоносными, скажу, что лично у меня этих доказательств конкретно нет. Но вполне может быть, что это так. Надо быть бдительными и уметь отделять вредоносную информацию от фейковой. Это важный навык современного человека в цифровом мире", - подчеркивает Питолин.

Как сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, в эти дни МКИ связалось с представителями Telegram и Meta по удалению всех групп с определенными названиями, которые могут использоваться для вовлечения детей.

Профилактические меры

Для усиления защиты детей от любых угроз принимаются меры профилактики, которые включает в себя как технические решения, так и образовательные инициативы.

"Проходят открытые уроки и образовательные инициативы со стороны общественных организаций для родителей. Им рассказывают об актуальных угрозах и методах их предотвращения. У большинства антивирусных компаний и компаний в области кибербезопасности есть свои продукты, которые могут отмечать вредоносные программы и ссылки, и говорить, что это что-то подозрительное, вредоносное. У них также есть свои образовательные курсы и программы, специальные сайты, посвященные детской безопасности в сети", - отмечает Питолин.

Тем не менее, важным аспектом является регулярное применение этих знаний.

"Секрет любой программы безопасности заключается в том, что ее нужно изучить, в ней надо разобраться и применять на практике. Без регулярности в работе с этой информацией трудно ожидать положительного результата", - добавляет эксперт.

Родительский контроль для маленьких детей

Родители должны быть не только защитниками, но и менторами, партнерами, друзьями и соратниками для своих детей, считает Евгений Питолин. Эксперт поделился стратегиями, которые могут помочь родителям ограничить доступ к нежелательному контенту.

Здесь, по его словам, нет однозначного ответа: в разном возрасте применимы разные меры.

Для маленьких детей, которые активно используют планшеты и другие устройства, основным инструментом защиты является родительский контроль. Питолин подчеркивает важность настройки детских режимов, которые ограничивают доступ к определенным приложениям и контенту.

Также он советует устанавливать чёткие лимиты на время, проведённое в интернете.

Кроме того, эксперт считает важным регулярно самим проверять, что смотрят или играют ваши дети, и объяснять, почему некоторые виды контента могут быть нежелательными.

"Могу сказать на своём примере, я тоже иногда включаю детям мультики в детском режиме на YouTube, и даже включаю режимы планшета, когда они не могут переключаться на другие окна, но всё равно YouTube позволяет переключать как минимум мультики самим. И дети очень быстро этому учатся. И вот бывают ситуации, когда я включаю тот мультик, который я считаю безопасным, проходит какое-то время, я отвлёкся на что-то, смотрю, а уже идёт другой мультик, да, в детском режиме, но он мне не нравится, я бы не рекомендовал смотреть его своему ребенку именно сейчас, в этом возрасте. Поэтому важно, если вы уж даёте детям младшего возраста планшеты и доступ в Интернет, то, несомненно, это надо постоянно контролировать, объяснять, рассказывать, пояснять свои действия и так далее", - сказал Евгений Питолин.

Подход к старшим детям и подросткам

Для старшеклассников подход к контролю требует иной стратегии, чем для малышей. Ведь для них просто технологических мер недостаточно.

"Мы живем не в цифровом концлагере. Любой родительский контроль, к сожалению, можно обойти, и его недостаточно. Понятно, какое-то время его будет хватать, но всё равно это не действенный метод для учащихся старших классов", - утверждает эксперт.

Поэтому важно сосредоточиться на воспитании ответственности и самодисциплины у подростков. Единственным способом ограничения в данном случае является самодисциплина, считает Питолин.

Также родителям следует быть в курсе всего, что интересует их детей. Это включает в себя понимание популярных приложений, игр и трендов, которыми интересуются подростки.

"Есть базовые правила, которые позволяют спасти наших детей, хотя бы чуть-чуть спасти от всего того зла, которое происходит в сети. Это – знание, желание, умение и силы разобраться в том, что происходит в какой-то субкультуре, возможно, в сленге, в трендах, которые есть в сети, в технологиях, в различных видах контента, которые в соцсетях происходят и так далее", - пояснил Питолин.

Вместо того, чтобы просто запрещать доступ к определенным ресурсам или приложениям, нужно объяснять детям, почему это небезопасно. Важно обсуждать потенциальные риски и указывать на более безопасные альтернативы.

"Понятно, что априори, особенно в свете последних грустных событий, возникает желание всё запретить. Но это не работает по разным причинам, начиная от того, что невозможно ограничить ребенка. Любой запрет порождает желание его обойти и всегда появляется как можно больше сторонников и помощников в обходе этого запрета. Поэтому никаким запретом это лечить нельзя. Нужно понимать, разбираться на доступных примерах, показывать и разъяснять без нравоучений. Возможно, при помощи технологий и знаний создавать какие-то параллельные, неродительские аккаунты, чтобы находиться рядом в атмосфере, где существует ребенок, наблюдать за ним, соответственно, и что-то предугадывать", - сказал IT-специалист.

Создание доверительной атмосферы

Важно также создать атмосферу доверия, открытости и культуру всепрощения. Дети должны знать, что могут обратиться к родителям с любыми вопросами, не боясь осуждения. Это поможет им избегать общения с незнакомыми людьми или мошенниками в интернете.

"Родитель должен быть первым, а возможно, единственным человеком, к которому надо идти. Потому что если вы не станете таким родителем для вашего ребенка, то им станет тот самый злой человек, а не добросовестный какой-то. Либо даже добросовестный, но не вы. Но, как правило, этим становятся преступники. Поэтому если вы не будете учить, поддерживать и воспитывать ваших детей, тогда люди с улицы сделают это за вас. И, к сожалению, именно таким образом к нашим детям получают доступ всевозможные нелицеприятные люди", - отметил Евгений Питолин.

На контроле Комитета по охране прав детей

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК отметили, что выражают серьёзную обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей.

Ранее Комитетом инициированы кампании, направленные на усиление онлайн безопасности детей. В частности, для ограничения доступа к нежелательному контенту родителям необходимо установить функцию "Родительский контроль". С 1 сентября во всех организациях образования введены уроки "Личной безопасности", которые также охватывают темы защиты детей в Интернете, развития навыков самосохранения и правильного поведения в условиях различных угроз.

"Обеспечение безопасности детей – наша главная задача. Родителям важно обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей. Каждый родитель обязан использовать доступные инструменты родительского контроля. Общение и участие в жизни детей – единственный способ создать для них безопасное пространство. В свою очередь, ответственные госорганы сделают все возможное для блокировки подобных угроз", - подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Зачем нужны такие игры?

Директор ОФ Senim Qogamy Юлия Смышляева отмечает, что игры типа "Синий кит" создаются с целью манипуляции детьми и подростками. Основной интерес кураторов этих игр может заключаться в психологической власти и контроле. Они получают удовольствие от контроля над действиями и мыслями других людей. Это дает им ощущение власти и превосходства.

Ещё одна цель, по мнению Смышляевой, создание сообществ. Кураторы стремятся объединить вокруг себя группу людей, чтобы создать чувство принадлежности к чему-то уникальному или тайному, что особенно привлекательно для подростков в их поисках своей идентичности.

В некоторых случаях это может быть попытка провести эксперимент над поведением людей и их реакцией на манипуляцию и давление.

Иногда кураторами могут быть люди с психологическими травмами, которые таким образом вымещают свою боль или агрессию на других.

Не исключено, что в некоторых случаях могут быть попытки получения денег за информацию или шантаж, используя уязвимость участников.