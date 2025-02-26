  • 26 Февраля, 13:42
  • BAIGENEWS

Как тушили пожар в ТРЦ "Сарыарка" в Астане

Журналисты узнали новые подробности.

Сегодня, 12:33
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 12:33
Сегодня, 12:33
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Фото: BaigeNews.kz

Пожар в популярном торгово-развлекательном центре "Сарыарка" в Астане ликвидировали на площади в 50 квадратных метров. Напомним, пламя разгорелось утром, была проведена эвакуация посетителей и арендаторов помешений. Журналисты Baigenews.kz оказались на месте событий и сумели проворить с людьми, чтобы составить полную картину ЧП. 

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