Как тушили пожар в ТРЦ "Сарыарка" в Астане
Журналисты узнали новые подробности.
Сегодня, 12:33
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Сегодня, 12:33Сегодня, 12:33
149Фото: BaigeNews.kz
Пожар в популярном торгово-развлекательном центре "Сарыарка" в Астане ликвидировали на площади в 50 квадратных метров. Напомним, пламя разгорелось утром, была проведена эвакуация посетителей и арендаторов помешений. Журналисты Baigenews.kz оказались на месте событий и сумели проворить с людьми, чтобы составить полную картину ЧП.
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