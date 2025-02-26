Пожар в популярном торгово-развлекательном центре "Сарыарка" в Астане ликвидировали на площади в 50 квадратных метров. Напомним, пламя разгорелось утром, была проведена эвакуация посетителей и арендаторов помешений. Журналисты Baigenews.kz оказались на месте событий и сумели проворить с людьми, чтобы составить полную картину ЧП.