Как цифровой тенге и криптовалюты изменят жизнь казахстанцев. Интервью с представителем Binance

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В Казахстане всё более ясно обрисовывается образ цифрового тенге. На этой неделе Национальный банк рассказал о результатах тестирования проекта и об этапах его реализации в случае, если в этом году всё же примут решение о внедрении цифрового тенге. Параллельно сделаны первые шаги в сторону развития другой цифровой валюты - криптовалюты. Так, разработан проект закона "О цифровых активах", предусматривающий меры по развитию в стране криптоэкосистемы. Одна из целей - переориентировать интерес инвесторов с сырьевого сектора на криптоиндустрию.

Учитывая то, что полгода назад в Казахстане разрешили операции с криптоактивами при соблюдении определённых условий, на площадке Международного финансового центра "Астана"(МФЦА) начали работать криптобиржи, а один из БВУ анонсировал выпуск первой криптокарты, можно ожидать, что криптовалюты станут повседневным платёжным средством в надалёком будущем.

Чем скорее появится цифровой тенге, тем активнее у местного населения будет развиваться интерес к криптоплатежам, считает Владимир Смеркис, региональный директор криптобиржи Binance в СНГ. Отметим, что недавно Binance получила лицензию от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг в МФЦА. В интервью BaigeNews.kz эксперт поделился мнением относительно перспектив развития цифровых валют в Казахстане.

- Многие страны мира сейчас работают над внедрением национальной цифровой валюты. Как считаете, национальные цифровые валюты могут конкурировать с криптовалютой?

- CBDC (Central bank digital currency - цифровая валюта центрального банка) к криптовалютам отнести нельзя. При создании CBDC используют технологию блокчейн, но данная цифровая валюта контролируется и управляется центробанками государств. Многие страны активно смотрят на CDBC, поскольку это обеспечит прозрачность, расширит доступ населения к финансовым услугам, снижает издержки - переводы в цифровой валюте совершаются моментально и нет необходимости переплачивать за комиссию. CDBC позволят государствам эффективнее бороться с мошенничеством, схемами уклонения от налогов.

Хочу отметить, что для нас большая честь, что Нацбанк Казахстана будет тестировать запуск цифрового тенге на базе блокчейна BNB Chain.

- Когда в повседневную жизнь казахстанцев войдёт цифровой тенге и одновременно будут развиваться платежи в криптовалюте, платежи в какой из этих валют будут более востребованы?

- Цифровым тенге могут пользоваться все граждане, предприятия. А криптовалютой, по некоторым данным, пользуется порядка 3% населения мира, но их число существенно растёт. Этому способствуют институциональные инвестиции, когда некоторые финансовые учреждения смотрят на криптовалюту как на рисковую часть своих инвестиций, кто-то как на спасательный круг. Люди мигрируют по всему миру и криптовалюты для них стали удобным средством платежа. Мы видим, как финансовые регуляторы разных стран, например, Казахстана активно развивают законодательство в области криптоиндустрии. Когда есть поддержка финансовых институтов государства, когда игроки крипторынка вносят вклад в обучение населения, это помогает расширять аудиторию криптовалютных платежей. Понятно, что первыми криптовалютой начинают пользоваться технологически подкованные слои населения, позже присоединяются остальные.

Поэтому цифровым тенге будут пользоваться чуть большее число людей, поскольку это касается каждого, а криптовалютой - чуть меньше. Но со временем эта пропорция может измениться.

- Насколько глубоко будет проникновение цифровых валют и криптовалюты в финансовую сферу через несколько лет и через 15 лет?

- Точных прогнозов тут не дам. Я думаю, что цифровые валюты, электронные деньги и криптовалюты будут существовать и развиваться вместе. Рост криптовалютных платежей будет ускоряться.

- То есть через десять лет я смогу расплатиться за крупную покупку по своему усмотрению - либо в цифровом тенге, либо в криптовалюте?

- Уже сейчас многие поставщики дорогостоящих услуг и товаров (лодки, дома, автомобили) принимают платежи в криптовалюте. Поэтому это не за горами и речь идёт не о 15 годах, это произойдёт существенно раньше.

- Как считаете, Казахстан признает криптовалюту платёжным средством?

- Мне бы хотелось на это надеяться.

- Бумажные деньги уйдут из оборота совсем?

- Оборот бумажных денег сейчас существенно сокращается, потому что появились удобные варианты платежей даже в оффлайне. Я думаю, что классические деньги останутся, но их доля существенно сократится.

- Какая часть стран мира рано или поздно признает криптовалюту полноценным средством платежа?

- Мы видели, как риторика финансовых регуляторов разных стран менялась по мере того, как они разбирались, как устроен криптовалютный рынок. Сейчас криптобиржа Binance ведёт переговоры в более 40 юрисдикциях и мы думаем, что средством платежа криптовалюта рано или поздно должна стать.

У нас уже получено 15 регистраций и лицензий в таких регионах как Италия, Франция, Кипр, Испания, Литва, Польша, Канада, Колумбия, Абу-Даби, Дубай, Бахрейн, Южная Африка, Новая Зеландия, Австралия, Казахстан.

- Какой ваш прогноз относительно стоимости биткоина в ближайшей и долгосрочной перспективе?

- Рынок цикличен. На моей памяти это четвёртый цикл колебания стоимости криптовалют. За падением идёт рост. И каждый рост является более динамичным, чем прежний. Озвучивать конкретный прогноз я бы не стал. Я никогда не говорил нет относительно любой стоимости биткоина в перспективе.

В данный момент мы наблюдаем некий "медвежий рынок" и в нём есть большие преимущества. Смываются спекулятивные проекты, проекты, которые были сделаны некачественно на фоне ажиотажа на криптовалюту или на желании стартапов получить большие деньги. Перезагрузка часто полезна рынку.

- С какой суммы советуете стартовать тем, кто только начинает интересоваться инвестициями в криптовалюту? Какие рекомендации вы им можете дать?

- Новичку нужно начать с минимальной суммы. Например, у нас можно начать с 10 долларов и меньше. Криптовалюты должны занимать меньшую часть инвестиционного портфеля человека. И вкладывать надо те деньги, которые инвестор готов потерять.

Прежде чем начать инвестировать, необходимо разобраться в этом. У нас есть возможность бесплатно обучиться в Binance Academy, где можно понять, что такое криптовалюты, и потом уже пробовать инвестировать.

Я бы не рекомендовал новичкам начинать с криптовалютных фьючерсов. Необходимо диверсифицировать свои вложения. Есть разные типы криптовалют. Есть монстры как биткоин, которые обладают самой большой капитализацией и его доминация на рынке составляет около 35-37%. Есть альткоины первого эшелона, есть новые монеты, токены. Нужно помнить, что чем выше риск, тем больше доход, а чем меньше доход, тем меньше риск. Это основные правила.

- Есть ли портрет среднестатистического криптоинвестора?

- Согласно нашему опросу аудитории в СНГ в 2021 году, основное ядро криптоинвесторов составляют мужчины (92,8%) в возрасте от 18 до 45 лет (87,9%). Наиболее многочисленной аудиторией опрошенных являются пользователи в возрасте от 26 до 35 лет - 37,9%. Почти 60% опрошенных имеют высшее образование и столько же являются наёмными работниками. Более половины опрошенных считают свой уровень дохода средним. Сейчас мы проводим новый опрос, обязательно поделимся данными за 2022 год.

- Ожидаете ли вы рост инвестиционного интереса со стороны населения Казахстана к криптоактивам? Например, в Казахстане многие годы популярны инвестиции в недвижимость. Как считаете, может ли криптоиндустрия перетянуть инвесторов с рынка недвижимости?

- Я в этом даже не сомневаюсь. По статистике 2021 года аудитория Binance в Казахстане выросла кратно. Мы считаем, что криптоиндустрия может перетянуть на себя капитал не только внутри Казахстана. Мы считаем, что Казахстан может стать криптохабом всего региона. Этому способствует правильное отношение регулятора и Президента страны к криптоиндустрии.

- Известно, что в криптоиндустрии растёт число фактов мошенничества. Криптовалюты активно используются для отмывания криминальных активов. Может ли быть выработан заслон таким преступлениям?

- Это, безусловно, возможно и нужно делать. У нас в команде более 500 человек занимаются безопасностью и соблюдением требований и мы усиливаем меры по борьбе с киберпреступностью. Большая часть преступлений в самом зародыше не может пройти заслоны, которые мы ставим внутри биржи. По статистике последнего года - с ноября 2021 года по сентябрь 2022 года - команда Binance Investigations, которая занимается расследованием преступлений в криптоиндустрии, ответила на более 27 тысяч запросов правоохранительных органов разных стран. Мы отвечаем на эти запросы достаточно быстро - в среднем это занимает около трёх дней.

Мы провели более 30 тренингов, семинаров для регуляторов и правоохранительных органов разных стран, в том числе Казахстана. Мы помогаем им понять, как можно расследовать и предотвращать такие преступления. При регистрации на нашей платформе пользователь проходит тщательную проверку, даже более серьёзную, чем в банках. Проверяем документы, проверяем были ли они ранее замечены в мошеннических схемах, были ли судимы за экономические преступления, есть ли проблемы с политическими вопросами, запреты на какой-то вид деятельности. Если человек не проходит проверку, он не может стать пользователем Binance.

- Спасибо за беседу.