Как цифровизация отразилась на потреблении бумаги

24 октября в мире отмечается Международный день без бумаги. Экономят ли в мире и Казахстане эту продукцию, узнавал корреспондент BaigeNews.kz.

Как оказалось, с каждым годом потребление бумаги в мире растёт несмотря на то, что цифровизация всё больше охватывает все сферы жизни человека. Если 50 лет назад ежегодно на Земле использовалось около 2 млн тонн бумаги, то в нынешнее время – 400 млн тонн. Потребление за последние пять лет выросло на 26%.

Из одного дерева вырабатывают 16 пачек копировальной бумаги формата А4. Согласно статистике Ассоциации по вопросам управления информацией и изображениями (AIIM), чтобы спасти от вырубки 17 деревьев, нужно переработать одну тонну бумажного вторсырья. Переработка одной тонны бумаги экономит три кубических метра земли, 26 тысяч литров воды, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества.

По статистике, больше 45% бумаги, использованной для документооборота, выбрасывается в течение суток. Чтобы сэкономить бумагу и бережливее относиться к природе, в Казахстане постепенно переводят делопроизводство в электронный вариант.

В Карагандинской области местными исполнительными органами оказываются 178 государственных услуг и 140 подвидов, 92,7% из них жители могут получить в электронном формате. На сегодняшний день граждане получают лишь 10 видов госуслуг в бумажном виде.

"За полгода оказано почти 8 671 634 услуг, из них в электронном виде оказано 99,6%. C каждым годом отмечается рост доли электронных госуслуг. В сравнении с прошлым годом доля увеличилась на 0,4 процентных пункта. Ежеквартально вносятся изменения в реестр государственных услуг", – сообщили в управлении цифровизации области.

Помимо госуслуг, оцифровка коснулась и архивариусов. В 2020 году госархив Карагандинской области приобрёл аппаратно-комплексное оборудование ИС "Электронный архив". Оно используется для проведения оцифровки архивных документов и включает в себе сканеры, серверное оборудование для сохранения информации и персональные компьютеры.

"Одним из основных направлений в сфере архивного дела с учётом перехода к масштабной программе цифровизации является реализация проекта по внедрению информационной системы "Единый электронный архив документов" – ИС "Е-Архив", которая решает вопросы автоматизации основных процессов деятельности государственных и ведомственных архивов с аккумулированием в единой системе, процедуры оказания госуслуг в сфере архивного дела с оптимизацией расходов на сопровождение ведомственных информационных систем, а также обеспечения долговременного хранения электронных документов", – говорят в государственном архиве Карагандинской области.

Благодаря развитию перерабатывающих предприятий в Казахстане использованная бумажная продукция обретает новую жизнь.

Так, по данным Бюро национальной статистики, в стране за прошлый год было собрано более 4 млн тонн отходов. По объёму сбора второе место занимает макулатура, картон и бумажные отходы (120 тысяч тонн – на 8% больше, чем в предыдущем году).

Отрадно, что население стало грамотнее относиться к сортировке мусора. По сравнению предыдущим годом, люди на 6,8% чаще стали разделять отходы. И Карагандинская область стоит на третьем месте после Астаны и Алматы.